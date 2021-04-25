Türkiye'de patronlar hangi telefonları kullanıyor?

Türkiye, ortalama 5 saat ile mobil interneti en yoğun kullanan ülkelerin başında geliyor. Yaş kaç olursa olsun kimi gününün büyük kısmını Instagram, Twitter, Youtube, TikTok gibi sosyal platformlarda geçirirken, kimi ise oyunlardan kendini alamıyor.

Peki dev şirketleri yönetenler nasıl kullanıyor cep telefonlarını? Bu haftaki köşemizde bunun yanıtını aradık. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını konuk ettik ve onların en çok merak edilen telefon alışkanlıklarını masaya yatırdık.

DİDEM DURU (Cisco Türkiye Genel Müdürü): Uzun yıllardır iPhone kullanıyorum ve arayüzüne alıştım. Çok amaçlı işler yaptığım için telefon genelde elimde oluyor. WhatsApp’ı sürekli kullanıyoruz. Tüm müzik albümlerim Spotify’da. Profesyonel bilgi alışverişini Linkedin’de yapıyorum. Güncel gelişmeleri takip etmek için Twitter’ı kullanıyorum. Instagram’da da varım. Duo da yükledim. Haberler için ‘son dakika’ uygulaması kullanıyorum. Ayrıca şirket içinde kullandığımız uygulamaların mobil versiyonları ve webex de telefonumda kurulu. Oyun oynamıyorum.

GAMZE CİZRELİ (BigChefs Başkanı): iPhone 12 Pro kullanıyorum. Instagram, Twitter, Spotify, Gain, Zoom, e-gazeteler en sık kullandığım uygulamalar... Son dönemde e-nabız uygulamasını çok önemsiyorum. Online bankacılık işlemleri yapıyorum. Toplantılar Zoom’dan... Şube yöneticilerimizin yer aldığı WhatsApp grubumuzdan sürekli bilgi akışı sağlıyoruz. Mobil App-Kerzz üzerinden ise anlık şube satışlarını takip ediyoruz. Orwi adlı işletme programımız da devrede. Bu uygulama menülerden bahşişlere kadar her şeyi dijital ortama taşıyor. Misafir geri bildirimleri için Staffino uygulamasından da çok memnunuz.

HEDİYE GÜRAL GÜR (NG Hotels Başkanı): Sahip olduğu özellikler hayatımı kolaylaştırdığı için iPhone X’i güvenle kullanıyorum. WhatsApp, Gmail, Safari, Google Maps, Instagram gün içinde en fazla kullandığım uygulamalar. Günümüz şartları nedeniyle iş süreçlerimiz büyük oranda online yürüyor. Şu anda iş arkadaşlarımla çoğunlukla mobil olarak haberleşip, aksiyon alıyorum. Güncel bütün konu ve gündemleri yine mobilden takip ediyorum. Yurtiçi ve yurtdışı yayın kanallarını yine buradan izliyorum. Çok olmamakla birlikte ara ara ‘2048’ oyununu oynuyorum.

BÜLENT GÜRCAN(Teknosa Genel Müdürü): İşim gereği ve teknolojiye merakım sebebiyle birçok farklı markayı dönem dönem değiştirerek kullanıyorum. En çok kullandığım uygulama Teknosa tabii. Sık sık deneyimliyorum. Sosyal medya uygulamalarını takip ediyorum. Şirketin anlık performansını Tekno Analiz Dashboard uygulamamız üzerinden izliyorum, böylece istediğimde ihtiyacım olan bilgilere ulaşıyorum. Sudoku ve Futoshiki en sık oynadığım oyunlar.

DAVUT DOĞAN (Doğanlar Holding Başkanı): Telefonum iPhone 8 Plus. Anlık gündem takibi için Twitter’ı çok aktif kullanıyorum. Uzaktan toplantılar için Zoom ve Teams uygulamaları da yüklü. Online mesajlaşma için çoğunlukla WhatsApp kullanıyoruz. Ayrıca Foreks’i de telefonumdan takip ediyorum. Kartvizitlerdeki bilgileri doğrudan mobil adres defterine aktaran bir mobil yazılım uygulaması ABBYY Business Card Reader’ı da kullanıyorum. Fitness uygulamaları da olmazsa olmaz... Oyun oynamıyorum.

ASLAN SARANGA (Dominos Pizza Eurasia CEO’su): Biz pizza satan bir teknoloji firmasıyız. iOS, Android, Tek Tıkla Sipariş, Messenger, Chatbot gibi sipariş platformları geliştirdik. QR kod okutarak sipariş verilebilecek Sticker da tasarladık. Ayırca WhatsApp hizmetimizle Gel-Al sipariş vermek isteyen müşterilerimize temassız sipariş verme olanağı sunduk. iPhone 12 Pro Max kullanıyorum. Şubelerimizin anlık satış grafiklerini takip ettiğimiz uygulamamız Cep Cini ve Power BI telefonumda sürekli açık. Ayırca Twitter, Linkedin ve Instagram gibi platformları da kullanıyorum. Oyun oynamıyorum. (Murat Gülderen/Posta)