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Turkcell’den startuplara destek programı

Turkcell’in, startupların gelişmelerine yardımcı olmak için başlattığı ‘Büyük Ortağım’ adını taşıyan program kapsamında, belirlenen kriterlere uyan startup firmalar, ihale kazanan büyük yazılım firmalarıyla çalışma imkanı buluyor. Programa katılan 30 startupla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapıldığı belirtildi.

Bilim ve Teknoloji 16.12.2020, 11:50
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Turkcell’den startuplara destek programı

Turkcell’in, startupların gelişmelerine yardımcı olmak için başlattığı ‘Büyük Ortağım’ adını taşıyan program kapsamında, belirlenen kriterlere uyan startup firmalar, ihale kazanan büyük yazılım firmalarıyla çalışma imkanı buluyor. Programa katılan 30 startupla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapıldığı belirtildi.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla startup dünyasının gelişmesine katkıda bulunan Turkcell, ‘Büyük Ortağım’ programıyla küçük ölçekli firmalara, büyük iş ortaklarıyla çalışma fırsatı sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye genelindeki 10 farklı şehirde, 17 farklı teknokentte faaliyet gösteren 30 startup, geçen yıl başlatılan ‘Büyük Ortağım’ programı kapsamında, operatör bünyesinde Ericsson, Obase ve diğer büyük firmalarla iş yapma imkanı buldu. Operatörün belirlediği kriterlere uygun olan startuplar, geçirdikleri teknik değerlendirmelerin sonucunda, büyük firmaların işin yüzde 90’ını yönettiği projelerde, yüzde 10’luk iş bölümününde görev alıyor.

“Ekosistemimizdeki tüm firmalar kazançlı çıkıyor”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ‘Büyük Ortağım’ programıyla Turkcell ekosistemini geliştirirken ekonomiye de katkı sağladıklarını dile getirdi. Erkan şöyle devam etti: “Turkcell 26 yıldır Türkiye’den kazandığını ülkesine geri veren bir firma oldu. Biz usta-çırak ilişkisinin önemine inanan bir şirketiz. Başlattığımız programla şimdi ekosistemimize dahil olan startuplara destek oluyoruz. Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkanı elde eden küçük firmalar, şirketimiz ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak kurumsal tecrübe edinirken yeni iş fırsatları da buluyor. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama katkıda bulunmak için startupları desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ciroları yükseldi, istihdam arttı

Verilen bilgiye göre, program kapsamına dahil olan startuplarla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Katılımcı30 startup firmanın program öncesindeki ciroları 4,1 milyon TL civarındaydı. Çalışma sonrası bu rakam operatörün verdiği destekle 8,5 milyon TL’ye yükseldi. Programa katılan 30şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118’e yükseldi. Diğer farklı bir istatistikte, programa katılan şirketlerin operatörden önce gerçekleştirdikleri proje sayısı ortalama 35 iken, bir senelik çalışma sonunda ve pandemi sürecinin zorlu koşullarına rağmen bu rakam da 73’e yükseldi.

Teknoparklarda iş birliği fırsatı aranıyor

Katılımcılar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil operatörden toplamda 200 saatlik eğitim alırken, 110 adet modülün geliştirilmesinde de görev aldılar. Operatör yalnızca büyük şehirlerde sınırlı kalmayarak, iş birlikteliği fırsatı yakalamak üzere rotasını; Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yer alan teknoparklara da çevirdi.
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