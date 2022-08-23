Turkcell’den IoT teknolojisinde iş birliği

Sağlıktan enerjiye, ulaşımdan sanayi üretimine kadar birçok sektöre yönelik kurumsal müşterilerine dijital hizmetler sunan Turkcell, akıllı şehir çözümleri alanında UEDAŞ ile hücresel IoT teknolojisini hayata geçirdi.

Turkcell, farklı sektörler için katma değerli çözümler sunuyor. Sağlıktan enerjiye, ulaşımdan sanayi üretimine kadar birçok sektöre yönelik kurumsal müşterilerine dijital hizmetler sunan operatör, akıllı şehir çözümleri alanında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ile hücresel IoT teknolojisini hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ile Turkcell arasındaki iş birliği sayesinde, elektrik sayaçlarının uzaktan yönetilmesi ve okunması sağlanıyor. Mobil haberleşmede yeni bir iletişim yöntemi olan NB-IoT (dar bant nesnelerin interneti) çözümü ile akıllı sayaçlar kullanılarak otomatik sayaç okuma sistemlerinin (OSOS) daha güvenli ve verimli şekilde çalıştırılması hedefleniyor. Operatörün şebekesinde yaygın bir şekilde kullanılan NB-IoT teknolojisi sayesinde enerji sektöründe düşük güç tüketimi, bina içi ve yer altında bulunan elektrik ölçüm sistemlerindeki sayaçların okunması için genişletilmiş menzilli ölçüm imkanı, alternatif haberleşme yöntemlerine göre tasarruflu, veri transferinde daha düşük gecikmeler ve maksimum veri akışı sağlanabiliyor. Yerli teknolojiyle geliştirilen OSOS modemi, alternatif haberleşme yöntemlerine göre kazandırdığı maliyet avantajının yanı sıra daha düşük gecikmeyle hızlı veri transferi de sağlıyor.

“Kritik altyapıların uzaktan yönetilebilmesi önemli hale geldi”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Bölgesel Operasyonlar Direktörü Gülay Yardım, “Özellikle salgın döneminde tüm iş süreçlerinin yeni teknolojilerle uzaktan yürütülmesinin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Özellikle doğal gaz, su, elektrik gibi kritik altyapıların uzaktan herhangi bir ziyaret gerektirmeden yönetilebilmesi çok önemli bir hale geldi. Elektrik dağıtım şirketi ile geçtiğimiz Mart ayında başlattığımız proje kapsamında, geniş çaplı bir deneme ile mevcut şebeke altyapımız üzerinde NB-IoT teknolojisiyle yeni bir çalışma başlattık. Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı çerçevesinde karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla elektrik dağıtım şirketi tarafından Çanakkale Gökçeada’da gerçekleştirilen ‘Gökçeada Enerjin Yeter’ projesi kapsamında akıllı sayaçlar kullanarak, ilave bir operasyonel yük oluşturmadan bu alandaki ihtiyaçların başarılı bir şekilde adreslenebildiğini ortaya koyduk. Güçlü altyapımız ve yenilikçi dijital çözümlerimizle ülke ekonomisi için katma değer oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“Geleceğin teknolojilerinden birini kullanıma sunarak sektöre öncülük ediyoruz”

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ Saha Operasyonları ve Ölçü Sistemleri Direktörü Değer Opan ise “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunarken, bir yandan da şirketimiz açısından operasyonel ve finansal verimliliği artıracak yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla operatör ile bu yıl yaptığımız iş birliği sayesinde geleceğin teknolojilerinden birini kullanıma sunarak sektöre öncülük ediyoruz. NB-IoT teknolojisinin sorumluluk bölgemizde yaygınlaşmasıyla birlikte yıllar içinde bu haberleşme yöntemi kullanılarak sokak aydınlatma ölçü ve armatürlerinin yönetimi, trafolarda alarm, olay ve uyarı sistemleri gibi geliştirilen sistemlerle müşteri memnuniyetinin daha da artırılması hedefleniyor” dedi.

Turkcell ve UEDAŞ iş birliğinde geliştirilen uygulamayla NB-IoT teknolojisinin sağladığı düşük enerji tüketimi sayesinde akıllı sayaçların yıllarca herhangi bir pil değişimine ihtiyaç duymadan veri iletişimi sağlayarak büyük bir operasyonel kolaylık sunuluyor. Bursa genelinde ve Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde toplam 500 akıllı sayaç, operatörün yeni nesil NB-IoT şebekesi üzerinden haberleşerek elektrik tüketim verilerini günde 4 defa elektrik dağıtım şirketine iletiyor. Operatörün geniş NB-IoT kapsaması sayesinde bina içlerinde erişilmesi güç noktalarda bile bulunan akıllı sayaçlardan verilerin çok yüksek bir başarıyla sisteme ulaşmasıyla operasyonel verimlilik artışı sağlanıyor.