Turkcell Wi-Fi 6 ile evlerde yeni internet dönemini başlattı
TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN, “ŞİRKET OLARAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİLERİMİZİ EN YENİ VE EN KALİTELİ HİZMETLE BULUŞTURMAK. BU AMAÇLA BUGÜNE KADAR GEREK MOBİLDE GEREKSE SABİT İNTERNETTE BİRÇOK İLKE İMZA ATTIK. BU SAYEDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ MÜŞTERİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK. ÖZELLİKLE PANDEMİ DÖNEMİNDE MÜŞTERİLERİMİZİN, EVLERİNDE HIZLI VE KALİTELİ Wİ-Fİ HİZMETİNE OLAN İHTİYACI BİR KAT DAHA ARTTI" İFADELERİNİ KULLANDI.
Turkcell’in hayata geçirdiği ve evlerde kullanılmaya başlanan Wi-Fi 6 teknolojisiyle ev internetinde yeni bir dönem başlıyor. Wi-Fi 6, ultra yüksek hızlarla birlikte ev içi kapsamasını önemli oranda artırıyor. Yeni Wi-Fi teknolojisiyle ev içerisindeki bina yapısından kaynaklanabilen hız kesintilerinin de önüne geçilebiliyor.
Turkcell, Wi-Fi 6 teknolojisini evlerde sunmaya başladı. Yenilikçi teknolojisi sayesinde fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek hızlarından verilmesine olanak sağlayan Wi-Fi 6 aynı zamanda mevcut teknolojilere göre ev içerisinde daha geniş kapsama imkanı sunuyor. Ayrıca bu teknoloji yapay zeka tabanlı yazılımıyla evlerde yeni nesil servislerin de kullanılmasına imkan tanıyor.
Verilen bilgiye göre, ev içinde Wi-Fi bağlantısını güçlendiren Wi-Fi 6 ile sabit internet bağlantısı evin her yerine taşınarak, mevcut teknolojilere göre çok daha fazla kapsama elde ediliyor. Bu sayede duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunu da çözülürken, modem içerisinde bulunan bulut tabanlı yapay zeka çözümü ile bireysel fiber kullanan Turkcell müşterileri, Wi-Fi ağlarına daha verimli ve düşük gecikme süresiyle bağlanabiliyor. Ayrıca bağlantıda kullanılan Wi-Fi 6 akıllı modem, düşük gecikme gerektiren online oyunlar gibi durumları otomatik olarak algılayarak Wi-Fi bağlantısını buna uygun hale getiriyor.
“Sektörümüzdeki öncü rolümüzü ev internetinde de sürdürüyoruz”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Şirket olarak birinci önceliğimiz müşterilerimizi en yeni ve en kaliteli hizmetle buluşturmak. Bu amaçla bugüne kadar gerek mobilde gerekse sabit internette birçok ilke imza attık. Bu sayede yeni nesil teknolojileri müşterilerimizin kullanımına sunduk. Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin, evlerinde hızlı ve kaliteli Wi-Fi hizmetine olan ihtiyacı bir kat daha arttı. Bu nedenle sabit internette yeni bir dönemi başlatacak, bizim de üzerinde çalıştığımız yeni nesil teknoloji Wi-Fi 6’nın laboratuvar testlerini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına hazır hale getirdik. Türkiye’de yine ilk kez Turkcell müşterilerinin kullanabileceği Wi-Fi 6 teknolojisiyle müşterilerimiz evlerinin her noktasında aynı performansla fiber internetlerini kullanabilecek. Bundan böyle de ülkemize yeni nesil teknolojileri kazandırmak ve müşterilerimize en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz’’.
Turkcell’in yeni sunduğu Wi-Fi 6 teknolojisinden ilk etapta altyapısı uygun olan yeni bireysel fiber müşterileri yararlanabileceği belirtildi.
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