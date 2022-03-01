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Turkcell ve Samsung’dan stratejik iş birliği

Teknoloji devi Samsung ve Türkiye’nin lider GSM operatörlerinden Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) bir araya geldi. İki şirket arasında 2021 yılında başlayan ve 2022’de devam edecek Ortak İş Planı Anlaşması (JBP) kapsamında önümüzdeki dönem için gelecek planları da ele alındı.

Bilim ve Teknoloji 01.03.2022, 14:15
Turkcell ve Samsung’dan stratejik iş birliği

Teknoloji devi Samsung ve Türkiye’nin lider GSM operatörlerinden Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) bir araya geldi. İki şirket arasında 2021 yılında başlayan ve 2022’de devam edecek Ortak İş Planı Anlaşması (JBP) kapsamında önümüzdeki dönem için gelecek planları da ele alındı.

28 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında GSMA tarafından İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde imzalanan iş birliği kapsamında; Samsung’un, Turkcell müşterilerine sunduğu kontratlı satış, peşin satış, ön ödeme ve ‘Eskisini Getir Yenisini Götür’ kampanyaları gibi teklifleri devam ederken, bu ay piyasaya çıkacak olan Galaxy S22 serisinin de Turkcell Mağazaları’nda satışa sunulacağı duyuruldu.

“Sunduğumuz ürün ve hizmetlerde çeşitliliği önemsiyoruz”

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal ortak iş planı anlaşması ile ilgili şunları söyledi: “Verimlilik odağıyla uzun vadeli iş birliklerine değer veren bir kurum olarak, vizyonumuzu paylaşan markalarla birlikte yol almanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, kapsayıcılığı da önemsiyor, müşterilerimize güvenilir markaların ürünlerini, güvenilir satış kanallarımız olan fiziksel mağazalarımızla, online pazar yerimiz Pasaj ile sunuyoruz. Operatör olarak, abonelerimize özel rekabetçi ve avantajlı seçenekler sağlamak amacıyla dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri olan Samsung ile imzaladığımız stratejik iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, fiziksel mağazalarımıza sunacağı avantajın yanı sıra Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu olan Turkcell Pasaj’ın gelişiminin sürmesine de önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini müşterilerimizle buluşturacak olmaktan da mutluyuz. Bu iş birliğiyle Türkiye’nin öncü bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşen dünyadaki rolümüzü güçlendiriyoruz.”

“Yeni Galaxy S22 serisi özelinde, Turkcell ile yeni bir anlaşmaya daha imza attık”

İş birliğini değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir,

“Şirket olarak, Turkcell ile devam eden iş birliğimiz ve Joint Business Plan anlaşmamız kapsamında; 2021 yılında hem toplam telekom pazarının büyümesine önemli bir katkı sağladık hem de operatörün iş hacmini artırmasını sağlayacak ürün, servis ve çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturduk. Aynı zamanda ürün portföyünü geliştirmek üzere TV gibi farklı ürünlerin de satışını başlattık. Mobil dünyanın kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma kapsamında hem mağazalarda hem de operatörün online platformlarında ürünlerimizin görünürlüğü ve deneyimlenmesini artıracak perakende uygulamalarını hayata geçireceğiz. Kısa süre önce lanse ettiğimiz Galaxy S22 ailesinin mart ayında satışa başlaması ile yoğun bir iletişim kampanyası içindeyiz. S22 serisi özelinde, Turkcell ile yeni bir anlaşmaya daha imza attık. Şirket olarak, S22 serisini Turkcell abonelerine özel rekabetçi ve avantajlı teklifler ile mağazalarda satışa sunmaya başlayacağız. Bu vesileyle, operatör ile olan iş birliğimizin kapsamını büyütmekten memnuniyet duyuyor, iş birliğimizin daha da büyüyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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