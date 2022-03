Turkcell ve PUBG Mobile iş birliğiyle ‘Aşk ve Savaş’, kaldığı yerden devam ediyor

Dünyada ve Türkiye’de en çok ilgi gören oyunlardan PUBG Mobile, ‘Aşk ve Savaş’ isimli yarışma programının ikinci sezonunu Turkcell iş birliğiyle yayınlamaya hazırlanıyor.

Dünyayı kasıp kavuran ‘battle royale’ oyunu PUBG Mobile, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve her bir bölümü 1 milyonu aşkın izlenme oranlarına ulaşan ‘Aşk ve Savaş’ isimli yarışma programının ikinci sezonuna hazırlanıyor. Bu sezon Turkcell iş birliğiyle 4 Mart’ta başlayan program, her hafta 2 bölüm şeklinde toplam 6 bölümlük bir seriden oluşuyor. Her bölümü yaklaşık 40 dakika sürecek nefes kesen yarışma, YouTube’dan yayınlanıyor.,

Reality show konseptiyle her bölümde maksimum heyecan

Sunuculuğunu Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın üstlendiği Aşk ve Savaş yarışmasında, tanınmış isimler ile 6 kadın ve 6 erkek yarışmacıdan oluşan PUBG Mobile oyuncuları bir araya geliyor. Yarışmacılar, çiftler halinde reality show konseptiyle her bölüm çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele ediyor. Egoist Pati, Doch, Unlost, Vural Üzül, Kozmik Karınca gibi e-sporcular, yayıncılar ve ünlü konuklar da bölümlere katılarak izleyicilere seyir zevki yüksek eğlenceli anlar yaşatıyor. Cemre Solmaz, Enes Batur, Ece Seçkin ve Barış G’den oluşan yarışma jürisi, mücadele boyunca olayları ve performansları yorumlayarak 100 bin TL’lik ödüle ulaşacak çifti seçecek.

Aşk ve Savaş’ın kadın yarışmacıları Feyza M., Güz Bozkurt, Deniz Şevval, Kardelen Akıncı, Buse Alper, Güliz Yakar, Ece Akyıldız’dan oluşurken; erkek yarışmacılar ise Furkan Çinici, Legolas, Anıl Çelik, Fatih Sayar, Kerim Yaman ve Barbar’dan oluşuyor.