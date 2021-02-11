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TURKCELL VE KRON İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin ileri teknoloji yazılım üreticisi Kron ile Turkcell arasındaki iş birliği yapılan yeni anlaşma ile 3 yıl daha uzatıldı. Anlaşma kapsamında Kron, şebeke ve servis kalitesini artıran çözümleriyle Turkcell’in operasyonel verimliliğine ve müşteri memnuniyeti seviyesine katkı sunmaya devam edecek.

Bilim ve Teknoloji 11.02.2021, 11:29
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TURKCELL VE KRON İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan ve İTÜ ARI Teknokent’te yer alan Kron, Turkcell ile arasındaki iş birliğini yapılan yeni anlaşmayla 3 yıl daha uzattı. Kron, Operations Support Systems (OSS) dünyasında geliştirdiği yüksek teknoloji yazılım ürünleriyle, telekom operatörlerinin operasyonel anlamda ihtiyaç duyduğu birçok çözüme bütünleşik olarak ulaşılmasını sağlıyor. Türkiye’deki kullanıcılarına yüksek kaliteli ürün ve servislerle en iyi dijital müşteri deneyimini yaşatmayı hedefleyen Turkcell’le yapılan bu sözleşme, Kron’un Quality Assurance, Marta AAA ve RTNI yazılım ürünlerini kapsıyor. Anlaşmaya ilişkin konuşan Kron Genel Müdürü Mete Sansal, “Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli rol oynayan ve teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan bu iş birliği ile Turkcell’in kaliteli servis anlayışına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ağ trafik ölçümleme, abone doğrulama süreçleri ve şebeke servis kalitesinin takip edilmesi gibi birçok aşamada uzun yıllardır devam eden teknoloji çözüm ortaklığımızı gelecek yıllarda da sürdürecek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk ise “Turkcell olarak ülkemizde geliştirilen, yerli teknolojilere yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir role sahip yerli şirketlerimizin sağladıkları katma değer ve başarı neticesinde müşterilerimize yaşatmayı taahhüt ettiğimiz en iyi dijital müşteri deneyimini her geçen yıl daha güçlü şekilde sağlıyoruz. Kron’un sunduğu çözümlerle müşteri memnuniyeti konusunda sürdürdüğümüz bu iddiamızı daha da ileri taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Telekom devlerinin gücüne güç katıyor

İTÜ ARI Teknokent’te yer alan Ar-Ge merkeziyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki telekom şirketlerine de çözümler sunan Kron, Avrupa’dan Asya-Pasifik’e kadar yayılan geniş bir coğrafyada telekom operatörlerinin operasyonel gücünü artırıyor.

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