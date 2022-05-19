Turkcell, uluslararası VoLTE hizmetini kullanıma açtı

Sektördeki en yeni mobil iletişim teknolojilerini müşterileriyle buluşturmak için çalışan Turkcell, yurtdışında yüksek kalitede görüşme yapma olanağı tanıyan 4.5G şebekesi üzerinden uluslararası ses (VoLTE roaming) deneyimini, ABD’li mobil operatör AT&T iş birliğiyle sağlamaya başladı.

Turkcell, mobil iletişim konusundaki uluslararası hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Güncel teknolojileri kullanıcılarına ulaştırmayı hedefleyen operatör, yurtdışında uluslararası dolaşım yapan müşterilerine VoLTE (Voice Over LTE) roaming deneyimini, ABD’de mobil operatör AT&T’nin şebekesinden sağlamaya başladı. Böylece Turkcell’in, yüksek kalitede iletişim kurmayı sağlayan VoLTE hizmetini yurtdışında kullanıma açan Türkiye’nin ilk operatörü olduğu açıklandı.

“En yeni iletişim teknolojilerini yurtdışında da kullanıcılarımızla buluşturuyoruz”

Operatör olarak mobil iletişim alanındaki trend teknolojileri daima yakından takip edip uygulamaya geçirdiklerini vurgulayan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz iletişim çağında en yeni teknolojileri kullanıcılarımızla buluşturmaya, global paydaşlarımızla birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin, uluslararası seyahatlerinde yurtdışında da doğrudan ses hizmetini alabilmeleri amacıyla yeni bir adım attık. Bu servisi kısa sürede hazır hale getirerek, güçlü mobil operatör AT&T şebekesi üzerinden ABD’de kullanıma açtık. Böylece sektörel öncülüğümüzü yeni bir uluslararası hizmetle sürdürdük.”

AT&T iş birliğiyle yapılan VoLTE roaming servisi sayesinde Turkcell müşterilerinin artık 4.5G şebekesi üzerinden yüksek kalitede ses hizmeti alabileceklerini belirten Gediz Sezgin, “Dünyada teknoloji dönüşümlerinden dolayı 2G ve 3G şebekelerini kapatan operatörler artmaya devam ediyor. Yurtdışında sadece 4.5G şebekesinden servis alan müşterilerimizin, kesintisiz ve daha kaliteli görüşme sağlayabilmeleri için farklı ülkelerdeki operatörlerle VoLTE roaming iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Operatör olarak uluslararası alanda yeni bir servis olarak yaygınlaşan VoLTE roaming servisini, dünyada uygulamaya geçiren öncü operatörler arasında yer almaktan da ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

VoLTE roaming hizmeti için herhangi bir aktivasyon gerekmiyor

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell müşterilerinin ABD’de VoLTE roaming hizmetinden yararlanması için ekstra bir aktivasyon gerekmiyor. Yurtdışında arama/aranma ve data-internet kullanımına açık, HD ses aboneliği olan, cihazı da VOLTE roamingi destekleyen ve anlaşmalı operatör AT&T’den servis alabilen operatör müşterileri, bu hizmetten doğrudan faydalanabiliyor.