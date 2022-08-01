Turkcell Superonline ve Equinix’ten dijital ekosistem için iş birliği

Turkcell Superonline, dünyanın önde gelen veri merkezi işletmecilerinden Equinix ile iş birliğine gitti. Yapılan anlaşma sayesinde her iki şirket, bölgesel faaliyetleri öncelikli olmak üzere, uluslararası operasyonlarında kullanıcılarının iş süreçlerini ve dijitalleşme ihtiyaçlarını daha hızlı ve verimli yönetebilecek.

Turkcell Superonline, dünyanın önemli veri merkezi işletmecilerinden Equinix ile bölgesel ve uluslararası faaliyetler özelinde stratejik bir iş birliğine imza attı. Her iki şirket de yapılan iş birliği sayesinde pek çok fayda sağlayacak ve özellikle bölgesel faaliyetleri öncelikli olmak üzere uluslararası operasyonlarında, kendi kullanıcılarının iş süreçlerini ve dijitalleşme ihtiyaçlarını daha hızlı ve verimli yönetebilecek. Turkcell Superonline’ın, İpek Yolu’nu fiber yoluna çevirme hedefini de güçlendirecek olan bu anlaşma; ayrıca büyük ölçekli global şirketler için Doğu ile Batı arasında kritik öneme sahip olan Türkiye’nin, bölgedeki ve global pazardaki güçlü pozisyonuna da katkı sağlayacak.

Karşılıklı fayda ekosistemi

İş birliği sayesinde; Turkcell, kurumsal müşterilerinin global alandaki ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde cevap verebilecek. Şirketin hem sabit hem de dijital servislerinin globaldeki verimli çalışma performansı, Equinix’in global müşterilerine de bölgesel operasyonlarında üstün avantajlar ve kolaylıklar sunacak. Ayrıca sunduğu güvenilir, yedekli ve ulaşılabilir sabit altyapısıyla Equinix’in iş süreçlerindeki yüksek kapasite ihtiyaçlarını karşılayacak. Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de Turkcell Superonline’ın yakın coğrafyalardaki stratejik adımları sayesinde, Equinix portföyündeki küresel teknoloji markaları da bu bölgelere yine Turkcell Superonline aracılığıyla ulaşabilecek.

Erdem: “Türkiye’nin, Doğu-Batı arasındaki dijital köprü olma konumu güçleniyor”

İş birliğinin, Türkiye’nin global pazarlardaki etkisini güçlendireceğine dikkat çeken Turkcell Superonline Genel Müdürü Emre Erdem, “Yaptığımız iş birliğiyle çözüm ortağımızın globaldeki kapsayıcı gücünü ve kuvvetli altyapısını iş süreçlerimize dahil ederek, hem kurumsal müşterilerimizin uluslararası ihtiyaçlarını daha kolay ve daha hızlı karşılayabilir duruma geldik hem de Türkiye’nin coğrafi konumuyla sahip olduğu potansiyeli daha da güçlendirecek fırsatlara yeni kapı araladık. Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında bir dijital köprü olma konumunu güçlendirdik; bu sayede OTT, CDN ve Tier-1 alanlarında global ölçekte hizmet sunan operatörlere veri servisleri sağlama olanağı kazandık. Böylece, şirketlerin ülkemize yönelimi ve dijital trendlerin Türkiye yönlü dönüşümü de hızlanacak, ekosistemimiz güçlenecek. Tüm bunların yanı sıra Turkcell Superonline’ın, İpek Yolu’nu fiber yoluna çevirme vizyonuna da hizmet edecek” dedi.

Güreşcier: “Dijital ekosistem iş birliği modellerine hızlıca adapte olanlar, en büyük değeri ortaya çıkarıyor”

Dijital dönüşümün önemini vurgulayan Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, “Turkcell ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki yerli ve uluslararası işletmeler, küresel piyasada rekabet avantajlarını sürdürebilmek için hızla artan oranda yeni dijital dönüşüm çözümlerine yöneliyorlar. Dijital altyapı şirketi olarak; dijitalleşmenin en gelişmiş olduğu ve işletmelerin birbirleriyle bağlantı kurduğu bir faaliyet ortamını en son teknolojiyi kullanarak sunuyoruz. Türkiye’de ve dünyada 235’ten fazla International Business Exchange veri merkezimizle dijital hizmetler sunarak şirketlerin dijital ekosistemlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz. Artan dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni dijital ekosistem iş birliği modellerine hızlıca adapte olanlar, en büyük değeri ortaya çıkardılar. Biz de bu iş birliği ile Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye’nin, bölgede ve global pazardaki güçlü pozisyonuna katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.