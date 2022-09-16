Türkiye’deki fiber illerinde başlattığı 1000 Mbps hamlesinin karşılığını alan Turkcell Superonline, fiberde iki milyon müşteriyi aştı. Turkcell, yatırımlarına devam ederek 55 bin kilometre fiberi 5 milyon haneye taşıdı.

Edirne’den Diyarbakır’a Gaziantep’ten Kocaeli’ne kadar 28 ili fiberle donatan Turkcell, gerçek fiber kullanan müşteri sayısında iki milyonu aştı. Yaptığı yatırımlarla fiber altyapıyı beş milyon hane için hazır eden Turkcell, 55 bin km’lik fiber altyapısıyla Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Turkcell Superonline’ın iki milyonuncu fiber müşterisinin de katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Türkiye’de ilk fiber yatırımını yaptığımız günden bugüne kadar geçen sürede, müşterilerimiz hızlı ve kaliteli internete teveccüh gösterdi ve bugün gerçek fiberde iki milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterimiz Anıl Ali Fırat, en hızlı paketlerimizden biri olan 1000 Mbps’yi tercih ederek Turkcell Superonline’ın ışık hızındaki internetini kullanan iki milyonuncu kişi oldu. Bu vesileyle biz de kayıtsız şartsız cihazları uyumlu olan tüm müşterilerimizin indirme hızını bu hafta sonu boyunca 1000 Mbps’ye varan hızlara çıkarıyoruz. Tüm müşterilerimize 2 gün boyunca hediye ettiğimiz yüksek hızlı interneti ülkemizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da Temmuz ayı itibarıyla fiberde en yüksek hızları erişilebilir kılan bir kampanya düzenlemiştik. Böylece Turkcell fiberi yeni tercih eden bireysel müşterilerimizin yüzde 40’ı 100 Mbps ve üzeri hızları seçerek gerçek fiber ile tanışmış oldu.”

Turkcell Superonline fiberi olan evlerin yüzde 30’u kısa sürede Wi-Fi 6 ile tanıştı

Murat Erkan Wi-Fi 6 teknolojisiyle ilgili; “Müşterilerimizi ev internetinde de en gelişmiş teknolojilerle buluşturuyoruz. Ev içindeki kapsamayı artıran Wi-Fi 6 teknolojisi, Türkiye’de ilk kez Turkcell Superonline müşterileriyle buluştu. Şu anda dünyada da en yeni teknoloji olarak kabul edilen bu teknoloji, Turkcell Superonline fiberinin bulunduğu evlerde kısa sürede yüzde 30’unda kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde tüm fiber evlere sunmayı hedefliyoruz. Duvarları yıkan teknoloji olarak adlandırdığımız Wi-Fi 6’nın bir ileri teknolojisi olan WiFi6E gibi en yeni teknolojilerin de testlerini halihazırda yapıyoruz. Bu sayede Türkiye’yi dijital dönüşümde ve bilgiye erişimde lider ülkelerden biri yapmak için çalışıyoruz” dedi.

İki milyonuncu fiber müşteri Balıkesir’den

Turkcell Superonline’ın iki milyonuncu fiber internet müşterisi Balıkesir’den Anıl Ali Fırat oldu. Murat Erkan, Turkcell Superonline 1000 Mbps hız paketine geçen Anıl Ali Fırat yüksek hızlı internetin tadını çıkarması için teknoloji paketi hediye etti. 5 yıldır Balıkesir’deki müşterilerine fiber internet hizmeti sunan Turkcell Superonline, burada 80 bin haneye erişen fiber altyapıya sahip.

“Ortak altyapıya şimdi geçmezsek; üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız”

Açıklamasında ortak altyapı vurgusu yapan Murat Erkan, “FTTH Council (Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi) tarafından Mayıs ayında yayınlanan rapora göre; Türkiye 39 Avrupa ülkesi içerisinde fibere erişimde 21. sırada yer alıyor. Bu rapora göre fiberleşme oranında ülkemiz Avrupa ortalamasının da gerisinde kalmış durumda. Yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye’nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına “ortak fiber altyapıyı” en doğru çözüm olarak görüyoruz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik ortak altyapı şirketleri kurulmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde fiberleşme konusunda büyük atılımların olması bekleniyor. Şimdiden bu çalışmalara başlayan Avrupa ülkeleri ile makasın açılmaması için bugün harekete geçmek çok önemli. Ortak altyapıya şimdi geçmezsek; üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin hak ettiği sıralara yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.