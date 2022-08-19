Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 46,0 büyüdü, ilk 6 ayda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı

Stratejik odak alanlarından dijital servisler, güçlü büyümesini sürdürüyor: TV+, Lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla %56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox’ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyona erişti. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti.

Dijital dönüşümde öncü: Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü aktörlerden biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, aynı zamanda 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave 1.000 metrekare yeni alan açtı.

Ödeme hizmetleri platformu: Kullanıcı sayısı 7 milyona ulaşan Paycell’in toplam işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Paycell, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,5 artırarak 199 milyon TL seviyesine çıkarttı. Paycell Kart’tan geçen işlem hacmi, geçen senenin 6 katına ulaşırken, toplam POS çözümleri işlem hacmi ise çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Turkcell, 2. çeyreğin ardından yıl sonu beklentilerini güncelledi: Turkcell, başarılı yarı yıl sonuçlarını ve yılın geri kalanı için beklentilerini göz önünde bulundurarak 2022 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 40’ın üzerinde, FAVÖK’ün yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor; operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise sene başında belirlenen beklentiye paralel olarak yüzde 20–21 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan / Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni bilal Koçak

Etkin büyüme performansı ve müşteri kazanımı odağıyla sektör liderliğini güçlendiren Turkcell, 2022 yılının ikinci çeyreğini de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Sürdürülebilir büyümesini 2022’nin 2. çeyreğinde hızlandıran Turkcell Grubu; konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 46,0 artışla 12,5 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 45,1 artışla 5,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2022 yılı ikinci çeyrek net kârı da yüzde 67,0 artarak 1,9 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, bu çeyrekte eklediği 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1,2 milyon yeni müşteriye ulaşarak “her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgemizdeki savaşın etkileri, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili oldu. Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen içinde bulunduğumuz süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019’da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ve güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var” şeklinde konuştu.

Dijital servisler güçlü büyümesini sürdürüyor

TV+, Lifebox, fizy ve BiP gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell Dijital OTT servislerinin gelirleri yıldan yıla %56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyon kullanıcıya ulaştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti. IP TV müşterileri ise yüzde 23 büyüyerek 1,2 milyon oldu. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam eden BiP’in, 3 ay aktif müşteri kullanıcı sayısı 23,4 milyon oldu. Turkcell, ayrıca kurumsal müşterilerinin bulut, kurumsal e-posta ve video konferans çözümleri ihtiyaçlarına tümden yanıt oluşturacak “İşte Suit” adlı yeni paketini müşterilerinin kullanımına sundu.

Turkcell Dijital İş Servisleri, Türkiye’yi dijitalleştirmeye son sürat devam ediyor

Turkcell Dijital İş Servisleri gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave 1.000 metrekare yeni alan açtı.

Paycell, sunduğu yenilikçi hizmetleri artırarak büyümesini hızlandırıyor

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell’in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğuna dikkat çeken ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan bir yenilikçi ödeme hizmetleri platformu olduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, bu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell’deki kullanıcı sayımız 7 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 77,5 büyüyerek 199 milyon TL oldu. Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell’in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz.”

Turkcell, güçlü ilk altı ay performansının ardından hedef yükseltti

İlk 6 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2022 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2022 yıl sonu için yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde gelir büyümesi, yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklenirken, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise önceki beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde salgın koşullarına rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk yarıyılı başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

Turkcell, sürdürülebilirlik hedeflerine somut adımlarla ilerliyor

Turkcell, sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda yılın ilk yarısında çevresel, sosyal ve yönetişim ölçüm konularında önemli adımlar attı. Kaynak tüketimlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, şirketin çevresel tarafta en önemli odak alanları olarak öne çıkıyor. Turkcell, ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında yılbaşından bu yana 4 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşümle kaynakların verimli kullanılmasını sağladı; gerçekleştirdiği çeşitli enerji verimliliği projeleri ile de 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam 56 GWh tasarruf sağladı. Turkcell, sosyal sürdürülebilirlik tarafında çalışanlarının deneyimini eğlenceli ve kapsamlı içeriklerle desteklemek amacıyla ‘T.Life’ platformunu hayata geçirmişti. Çalışanlar platformda yer alan “Geleceğe Adım At” projesi ile attıkları her 30 bin adım için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oluşturulacak Turkcell ormanına bir fidan bağışlamış olacak.

Turkcell, kadınların iş hayatında güçlenmesi ve özellikle Türkiye'deki ‘kadın mühendis’ istihdamını artırmak üzere önemli adımlar atmaya devam etti. 2022 Şubat ayında gerçekleşen Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu’nda ortaya çıkan 5 inovatif fikrin hayata geçmesi için destekte bulundu. Ayrıca şirket içinde kadın çalışan ve kadın yönetici sayısını artırmak için belirlediği hedefler doğrultusunda da gelişme gösterdi. Tedarik zincirinde de sürdürülebilirlik dönüşümünü başlatan Turkcell, sürdürülebilirlik eğitimini tüm Turkcell mağaza çalışanlarının yanı sıra tedarikçilerine de sundu.