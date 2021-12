Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Verileri ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz”

Bireysel ve kurumsal müşterilerin verilerinin nasıl korunduğu hakkında bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Veriyi ülkemizin yerli kaynağı olarak görüyoruz, veri ülkemizin kaynakları arasında değerlendirilmeli. Veri merkezlerini kendi ülkemizde yüksek bir güvenlikle tutuyor, koruyoruz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, veri merkezleri hakkında açıklamalarda bulundu. Murat Erkan konuyla ilgili, “Operatör olarak her zaman söylediğimiz bir şey var; Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı. Bu sebeple veri merkezlerini kendi ülkemizde yüksek bir güvenlikle tutuyor, koruyoruz. Bilgi çağında veri, büyük bir değere ve kıymete sahip. Tüm dünyada her gün 2,5 milyar GB veri üretiliyor. Bu büyük bir bilgi demek. Hatta 2023 yılında ‘büyük veri analitiği’ pazarının 103 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Peki bu nasıl oluyor? Sağlık hizmetlerinden turizme, finanstan güvenliğe kadar tüm sektörler için yeni fırsatlar sunan büyük veri; insan davranışlarını anlamaya, analizler yapmaya ve şirketlerin sahip olduğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim stratejileri geliştirmeye olanak sağlıyor. Cihazlarımızda mesajlarımız, konuşmalarımız ve maillerimiz var. Fakat bunlara kimse erişemez, kullanamaz. Her bir veri o verinin sahibinin izniyle erişilebilir hale gelir. Turkcell Veri merkezlerine dışarıdan bir dijital saldırı olmasına karşı tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Ayrıca her türlü felaket senaryosunu göz önünde bulundurarak fiziksel olarak da tüm tedbirlerimizi de aldık” dedi.

Erkan, veri güvenliğini ‘Siber Vatan’ olarak tanımladıklarına değinerek, “Turkcell olarak veri konusu bizim için milli mesele. Milli servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu sebeple inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Eylül ayında açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu. Ayrıca bu görevin bilinciyle hareket ederek geliştirdiğimiz dijital servislerle de bu hassasiyeti sürdürüyoruz. Örneğin hep dile getirdiğimiz üzere küresel uygulamalara bağlı kalmamamız gerektiğini geçtiğimiz dönemde deneyimleyerek bir kez daha görmüş olduk. Dünyada 192 ülkede hizmet veren BiP sayesinde sadece Türkiye’deki değil dünya çapındaki kullanıcılarımız bu süreçte iletişimlerini kesintisiz, kaliteli ve en önemlisi güvenli bir biçimde devam ettirebildi. Bizler sadece birkaç uluslararası uygulamaya razı kalmamak adına çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.