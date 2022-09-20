Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti

Dünyanın önde gelen iş liderleri, Birleşmiş Milletler’in 77’nci Genel Kurul Haftası kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Kurtarmak İçin İş Liderliği” konulu yuvarlak masa toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında New York’ta yapılan ve özel sektörün 2030 hedeflerine yönelik çalışmalarını hızlandırmasını amaçlayan etkinlikte, dünya çapında telekomünikasyon sektörünü Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan temsil etti.

Dünyanın farklı ülkeleri ve sektörlerinden önde gelen iş liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu 2022 kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Kurtarmak İçin İş Liderliği” konulu CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. 19 Eylül’de, New York’taki BM Genel Merkezi’nde toplanan liderler, BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini ve kurum faaliyetlerini paylaştı. Özel sektörün, 2030 hedeflerine katkısını ve yatırımını hızlandırmak amacıyla durum değerlendirmesi yapılan toplantıda, hedeflerin geç kalınmadan yakalanması yolunda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar değerlendirildi. Toplantıda kuruluşların 2030’a kadar hedeflere ulaşabilmeye yönelik dönüşümü ve olağan işlerin ötesine geçen çalışmaları ele alındı.

CEO’lar, sürdürülebilirlik liderleri, hükümet liderleri, BM ve kalkınma ajanslarının bir araya geldiği etkinlikte iklim krizi, Ukrayna’daki savaş, Covid-19’un etkileri gibi global sorunlar da konuşuldu.

Turkcell’in gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı

Kapalı gerçekleşen oturumda enerjiden çimentoya, biyoteknolojiden madenciliğe kadar farklı sektörlerin BM tarafından özel davet edilen üst düzey temsilcileri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için fırsatlar ve zorlukları tartıştı. Oturumda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Murat Erkan, Antonio Guterres ve dünya liderleriyle Turkcell’in bu alanlarda hayata geçirdiği çalışmalara değinerek hedeflerin yakalanabilmesi için yapılması gerekenlere dair fikirlerini paylaştı.

Murat Erkan: “Dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz”

Oturumda farklı ülke ve sektörlerin önde gelen CEO’larıyla görüşlerini paylaşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlı bir kurumsal yaklaşıma sahibiz. Ürün ve servislerimizde dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik vizyonumuzu da çevreye, topluma ve işimize ‘pozitif iz bırakma’ olarak belirledik. Bir yandan yenilenebilir enerji yatırımları ve Eğitime Dönüştür gibi geri dönüşüm projelerimizi gerçekleştirirken diğer yandan da dijital ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin karbon ayakizini azaltmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca topluma yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da dijital kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini destekliyoruz” dedi.

“Pozitif iz bırakma yaklaşımımızla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyoruz”

Murat Erkan yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi; toplumsal hayata katkılarımızı artırma, çevreye olan negatif etkileri minimize etme ve aynı zamanda pozitif etki için inovatif çözümler sunma yaklaşımıyla yürütüyoruz. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi, MSCI ÇSY Endeksi ve CDP İklim Değişikliği Programı gibi çeşitli platformlarda çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik performansımızı takip ediyoruz. 2007 yılından beri de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) ve GSMA’nın İklim Değişikliği Dijital Beyanı gibi birçok uluslararası ilke ve programın imzacısı olarak uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.