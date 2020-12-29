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Turkcell 100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin hayatını teknolojisi ile kolaylaştırdı

Turkcell, 2020 yılında da 100 bini aşkın insanın yaşamına değer katan projelere imza attı. Yıl boyu devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Vatandaşlarımızın sahip oldukları potansiyellerini hayata geçirebilmelerine destek olmak, sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliği sağlamak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilim ve Teknoloji 29.12.2020, 11:21
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Turkcell 100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin hayatını teknolojisi ile kolaylaştırdı

Turkcell, 2020 yılında da 100 bini aşkın insanın yaşamına değer katan projelere imza attı. Yıl boyu devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Vatandaşlarımızın sahip oldukları potansiyellerini hayata geçirebilmelerine destek olmak, sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliği sağlamak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Turkcell, başta engelli bireyler olmak üzere eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında yaptığı çalışmalarla 2020 yılında da 100 bini aşkın bireyin ve ailesinin hayatına dokundu. Geliştirdiği teknolojilerle insan hayatına değer katarak iyileştirmeyi amaçlayan operatör, Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlarken sürdürülebilir bir gelecek için projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ilk günden bu yana kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle operatör olarak insanların hayatında özel bir yer edindiklerini belirtti. Erkan, “2020 yılında yaşadığımız pandemi süreci dayanışmanın, toplumsal fayda gözeten projelerin ve sosyal hayatın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hatırlamamızı sağlarken, teknolojinin özellikle bu noktadaki gücünü ortaya koydu. Dijital uygulamalar sayesinde mesafeler azaldı, iletişimimiz ve sosyal farkındalığımız daha da arttı. Biz sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliğine destek olarak refahı arttırmak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanan bir teknoloji şirketiyiz. Bu zorlu dönemde de devam ettiğimiz projelerimizle gördük ki; teknoloji hepimizi ortak bir noktada buluşturmaya, geleceğe pencere açmaya ve umut vermeye devam ediyor. Çeyrek asırdır olduğu gibi 2020’de de 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatına değer katabildiğimiz için gururluyuz. Önümüzdeki yıllarda da projelerimizle insanları hayata tam ve eşit bağlamaya, onları gülümsetmeye ve sahip oldukları potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Zeka Gücü, 2020’nin yıldızı oldu

Zeka Gücü projesi ile yeni açılan sınıflar ve pandemi sebebiyle uzaktan devam eden eğitimlerle birlikte bu yıl 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca pandeminin zorlu sürecinde fikir üretmeye devam eden öğrenciler, yüz siperi tasarlayarak binlerce sağlık çalışanına destek oldu. Operatör tarafında dağıtılan 3D printerlar ile sağlık çalışanları için yüz siperi üretildi.

2020’de Zeka Gücü projesi kapsamında binden fazla öğrenciye Maker ve Robotik Kodlama Kiti dağıtıldı, 14 yeni laboratuvar ve 41 şehirde 59 Zeka Gücü Laboratuvarı kuruldu. Yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde online eğitimlere ağırlık verildi; 50 bin saat online eğitim verilirken, web sitesinde de 5 milyondan fazla eğitim içeriği görüntülendi. Teknofest’te Türkiye’nin birçok şehrinden Zeka Gücü öğrencileri ödüllere layık görüldü.

Turkcell 100 binden fazla engelli bireyin yaşamına dokundu

Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılmaları için sosyal bariyerleri ortadan kaldıran projeleri hayata geçiren operatör, 2020 yılında Engel Tanımayanlar çatısı altındaki Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, İçimdeki Hazine, Hayal Ortağım, Engelsiz Akademi ve Turkcell Diyalog Müzesi ile 100 binden fazla yaşamda yeni pencereler açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engelli okullarına kurulan teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleri ile görme, işitme ve zihinsel engelli çocuklar için hayata geçirilen Engelsiz Eğitim Programı ile 2020 yılında 20 bin öğrenci ve ailesine ulaşıldı. 2020 yılında operatör, bu program kapsamında Gaziantep BİLSEM açılışıyla birlikte Türkiye genelinde 1000’e bine yakın görme engelli öğrenciye Braille baskılı robotik kit dağıtarak dünyada bir ilke imza atmış oldu. Görme engelli öğrenciler bu özel kitlerle birçok projeyi uzaktan eğitim desteği ile hayata geçirdiler.

Türkiye genelindeki engelli okullarına bu yıl spor sınıfları ve eğitim desteğini Engelsiz Spor ismiyle başlatan operatör, 2020 yılında bu proje ile11 sınıfta 5 bine yakın öğrencinin yanındaydı.

Turkcell Diyalog Müzesi çatısı altında 2013’te Karanlıkta Diyalog, 2016’da ise Sessizlikte Diyalog deneyim sergilerini hayata geçiren operatör, farkındalığın bir adım ötesine geçtiği bu etkili müze ile tüm vatandaşların, engelli bireylerin günlük deneyimlerini yaşayabilmelerine imkan sağlıyor. Toplumsal farkındalığın en üst seviyede yaşandığı müzede 50’ye yakın görme ve işitme engelli rehber istihdam ediliyor. 2020 yılında on bine yakın kişi müzeyi ziyaret ederek engellilik alanındaki farkındalığını artırarak sıra dışı bir deneyim yaşadı.

Engelli birey ve ailelerinin sosyal bariyerleri daha kolay aşabilmesi adına hayata geçirilen Engelsiz Akademi eğitim platformundaki ‘Engelsiz Yaşam’ eğitimleriyle 3 bine yakın kişi ve ailesine erişim sağlandı. Platformda görme engelliler için iOS, Android akıllı telefon eğitimleri, engelli bireylerin aileleri için eğitimler, Türk İşaret Dili eğitimleri yer alıyor.

Otizmli çocukların için özel eğitim sınıfları ve mobil uygulama olarak tasarlanan İçimdeki Hazine projesi ile 2020 yılında 30 binden fazla otizmli öğrenciye ulaşıldı. Projenin başından bu yana ise 60 bine yakın otizmli öğrencinin gelişimine destek sağlandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olan projenin mobil uygulamasında; çocuk psikologları ve eğitmenler eşliğinde geliştirilen eğitim içerikleri ile çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, aileler ve özel eğitim öğretmenleri için de anlık rapor ve bilgilendirici içerikler sunuluyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 18 ildeki okulda Turkcell’in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıflarında 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor.

Görme engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmalarını amaçlayan Hayal Ortağım uygulaması ile 2020’de de görme engelli bireyler birçok filme sesli betimleme özelliği sayesinde erişebildi. Bu yıl İstanbul dışında da gerçekleşen etkinlikler sayesinde Anadolu illerinden birçok genç Hayal Ortağım’ın sesli betimleme teknolojisi sayesinde hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinema salonunda film keyfi yaşadı.

Turkcell, geçtiğimiz yıl 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden biri olan CDP (Carbon Disclosure Project)’ye sunduğu raporla skorunu yükselterek bu alanda da sektör liderlerinden biri oldu.

Ayrıca operatörün mağazalarında başlayan elektronik atık seferberliği sonucunda 2020 yılında 6,5 ton atık toplandı. Bu atıklardan gelen gelir Eylül ayına kadar çocukların nitelikli eğitimi için TEGV’e aktarıldı. Eylül ayından bu yana toplanan gelir, pandemi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs olarak bağışlanıyor.

Tüm dünyayı saran COVID-19pandemisinin yanı sıra ülkemizde doğal afetlerin de yaşandığı bir yıl olan 2020’de Turkcell, bu zor günlerde de elini taşın altına koydu ve vatandaşlarının yanında oldu. Afet bölgelerinde yaşayan vatandaşların ve gönüllülerin iletişim hizmetlerine erişimini kolaylaştıran operatör, aynı zamanda esnafın da yanında yer aldı. Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından 350 esnafa ve 200 aileye hibe desteğinde bulunan operatör, İzmir depreminde gönüllü çalışan isimsiz kahramanlara hızlı ve kesintisiz iletişim kurabilmeleri için özel bir iletişim paketi oluşturdu.
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