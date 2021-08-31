banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hakkari’de MÜSİAD şubesi açıldı
Hakkari’de MÜSİAD şubesi açıldı
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta

Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

Bilim ve Teknoloji 31.08.2021, 21:00
Türkali-2 kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Türkali-2 tespit kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin başarıyla tamamlanması üzerine “2023’e adım adım” başlığıyla paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sosyal medya hesabından testin başarıyla tamamlandığının duyurulduğu paylaşımı alıntılayarak, “Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
31°
açık