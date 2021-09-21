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Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Bilim ve Teknoloji 21.09.2021, 15:45
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızları’nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

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