Türk Telekom’un Yeni Nesil Şehirler ağı genişliyor

Sunduğu yerli ve milli akıllı ürün ve hizmetlerle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan Türk Telekom, tasarruf ve verimlilik projeleriyle donattığı Yeni Nesil Şehirler ağını yaygınlaştırıyor.

Türk Telekom, yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan yeni nesil şehir dönüşümüne teknolojileriyle öncülük ediyor. Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa etmek amacıyla şirket tarafından başlatılan Yeni Nesil Şehirler projesi ile kent sayısı Edirne, Aksaray, Mersin, Düzce, Karaman, Kars, Kocaeli, Elâzığ, Antalya, Kütahya, Kırşehir, Denizli ve Konya’nın ardından Osmaniye’nin eklenmesiyle 14’e ulaştı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden konuyla ilgili, “Günümüzde akıllı şehirler hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri. Sürdürülebilir ve güvenli bir şehir hayatı için kentlerin uçtan uca akıllı şehirler haline getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şirket olarak, iletişim ve teknolojiyle ilişkilendireceğimiz her alanda ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük ederken, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması adına Türkiye’ye değer katacak projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu projelerden biri olan Yeni Nesil Şehirler platformu ile ülkemize uçtan uca dijital çözümler sağlayan akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı yaşam, akıllı ekonomi, akıllı toplum ve akıllı yönetim başlıkları altında sunduğumuz uygulamalarımızla, şehir hayatındaki yaşamı kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz” dedi.

Projesi hakkında şu bilgiler verildi:

Akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan şirket, ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda en iyi çevre dostu çözümler sunuyor ve birçok alanda verimlilik sağlıyor. Şirketin akıllı şehircilik alanındaki çözümleri bugüne kadar, trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salınımı yapılmasında etkin rol oynadı.

Akıllı bisiklet ile sağlıklı ve çevreci ulaşım

Akıllı ulaşım sistemleri ile akıllı şehir çözümlerini entegre edip yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına katkı sağlayan şirket, Aksaray Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen proje ile kent sakinlerine çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım olanağı sunarken, elektrikli bisikletli ulaşım ile Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne doğrudan katkı sağladı.

Belediyelerin dijitalleşmesine destek

Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına özel anahtar teslim ve uçtan uca çözümler geliştiren Türk Telekom, belediyelerin vatandaşlarıyla iletişimlerini güçlendiren, Sosyal Medya Yönetimi, Vatandaş İletişim Platformu, Mobil Anket ve Beyaz Masa Yazılımları ve Şehirlere Özel Mobil Uygulama çözümleri ile yerel yönetimlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor. Şirket, bugüne kadar, 30’dan fazla yerel yönetime sunduğu yazılım çözümleriyle belediyelerin verimliliğini artırarak maliyetlerini düşürmesine destek oldu.