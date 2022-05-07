Türk Telekom’un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek kamp, kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen ve bu alanda kariyer hedefi bulunan gençlere eğitim fırsatı sunuyor. 30 Mayıs tarihine kadar başvuruların devam ettiği kampta yer alan yarışmada ilk üçe girenler; toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi olacaklar.

Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Şirket, 1-10 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında geleceğin siber kahramanlarına 10 günlük uygulamalı eğitim verecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonu kapsamında bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı misyon edinerek yürüttüğümüz projelerimizle sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz”.

Sektörün önde gelen isimlerinin katkıda bulunacağı kampta gençler; siber güvenliğe giriş, temel ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, telekomünikasyon güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, mobil güvenlik gibi temel eğitimlerden, sızma testleri, siber olaylara müdahale, siber tehdit avcılığı, siber istismar örnekleri derslerine kadar kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalayacaklar.

60 bin TL’lik ödülün sahibi olacaklar

Konusunda uzmanlaşmış siber güvenlik eğitmenleri tarafından verilecek uygulamalı eğitimler ve “Capture The Flag (CTF)” (Bayrağı Yakala) yarışması sonrasında yapılacak değerlendirmeler ile ilk 3’e giren katılımcılar toplamda 60 bin TL’lik teknoloji hediye çekinin sahibi olacak.

Siber Güvenlik Kampı’na 26 yaşını doldurmamış 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri veya mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş ve aktif olarak çalışmayan gençler katılabilecekler. Başvuruların 9 Mayıs - 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/ adresinden yapılacağı belirtildi.