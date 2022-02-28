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Türk Telekom’dan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde SEBA çıkarması

Türk Telekom, grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte ONF bünyesinde geliştirdiği SEBA’nın gösterimini, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştiriyor. Türk Telekom, uluslararası ONF platformunda geliştirilen ve şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayacak olan SEBA’yı iştiraki Netsia ile birlikte GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde ziyaretçilerine canlı olarak tanıtıyor. Ayrıca Türk Telekom ile Netsia’nın, diğer topluluk üyesi operatör ve firmalarla ortak ONF platformunda sergilediği SEBA, katılımcılar tarafından ilgi görüyor.

Bilim ve Teknoloji 28.02.2022, 13:14
Türk Telekom’dan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde SEBA çıkarması

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ndeki etkinliklerde önemli proje ve iş birlikleriyle yerini alıyor. Türk Telekom, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliğinde, iştirakleri Argela ve Netsia’nın geliştirmeleri ile dünyada ilk kez ticari olarak Türkiye’de kullanılan SEBA’yı (Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi) ziyaretçilerine canlı olarak tanıtıyor.

SEBA’yı ticarileştiren ilk operatör oldu

Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.  

SEBA, Türk Telekom ve global operatörlerin ortak tanıtımında sergileniyor

ONF bünyesinde SEBA geliştirme ve ürünleştirme çalışmalarını bir arada sürdüren Türk Telekom ile Netsia’nın, diğer topluluk üyesi operatör ve firmaların katılımı ile oluşturulan ortak alanda sergilediği SEBA projesi, katılımcılar tarafından ilgi görüyor.  

Erişim şebekelerine firma bağımsız yapısıyla esneklik ve verimlilik kazandıran SEBA, Almanya, İngiltere, Brezilya ve Tayvan'ın ileri gelen operatörleri tarafından da deneniyor. Netsia'nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip BB Suite çözümü, halihazırda birçok operatörün laboratuvarına başarıyla entegre edildi.

“Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye’nin sesi olmayı sürdüreceğiz”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, SEBA’yı dünyada ilk kez ticari olarak deneyimleyen operatör olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile değer üretmeyi ve 5G teknolojileri konusunda yeni fikir ve ürünler geliştirerek bunları patentlerimiz ile taçlandırmayı sürdürüyoruz. SEBA ile telekom operatörlerinin donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde büyük ölçekli üreticilerin yanında küçük ölçekli ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli firmaların da girebilmesi, hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye’nin sesi olmayı sürdüreceğiz. SEBA ile gelişen öncü pozisyonumuzla, dünyanın ileri gelen operatörleri ile yakın ve entegre bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

Netsia CEO’su Bülent Kaytaz: “Bu yıl, Netsia Broadband Suite yılı. Diğer deyişle, ONF SEBA açık kaynak projesini temel alan, operatörlerin zorlayıcı dayanıklılık gereklerini karşılayabilecek şekilde güçlendirilmiş, fiber ağ teknolojisini ayrıştırarak sanallaştıran ve uç noktada buluta taşıyan, yeni nesil genişbant yönetim çözümü yılı. Açık kaynak erişim ağı topluluğunda aktif bir oyuncu olarak, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Netsia Broadband Suit ürünümüzü tanıtmaktan ve demosunu yapmaktan gurur duyuyoruz. Fiber erişim teknolojisinde uzun süredir üzerinde çalıştığımız önemli bir yeniliği ve çözümü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Telekom’un sabit altyapısı içerisinde kullanımına başlanan Netsia Broadband Suit ürünümüzü, 1 milyon hanenin kullanabileceği şekilde Türk Telekom altyapısına entegre ettiğimizi sektöre göstermekten mutluyuz.”

Canlı bağlantılarla BB Suite teknolojisi tanıtılıyor

Kongre’de yer alan kioskta ayrıca Netsia Broadband Suite (BB Suite) teknolojisinin en yeni özellikleri tanıtılarak, canlı bağlantılarla sistemlerin demosu gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, BB Suite ile gelen yeni teknolojinin tedarikçilere sağladığı bağımsızlığı, CAPEX ve OPEX tasarrufunu ve diğer özelliklerini yakından inceleme fırsatını yakalıyor. Açık, ayrıştırılmış SEBA mimarisi, operatörlerin farklı satıcılardan bileşenleri seçmesine olanak tanıyarak, dağıtım ömrü boyunca müşteriye onlarca seçenek ve esneklikle birlikte önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

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