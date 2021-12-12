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Türk Telekom ve Net Insight’tan 5G alanında önemli iş birliği

Türk Telekom ve dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight, 5G’de önemli bir iş birliğine imza attı.

Bilim ve Teknoloji 12.12.2021, 14:09
Türk Telekom ve Net Insight’tan 5G alanında önemli iş birliği

Türk Telekom ve dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight, 5G’de önemli bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom, geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarına devam ediyor. Bu kapsamda şirket, telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörlerin en önemli gereksinimlerinden ‘senkronizasyon’ konusunda Net Insight ile bir iş birliği hayata geçirdi. Anlaşma ile Türk Telekom ve Net Insight’ın 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiği patentli teknoloji, Türk Telekom ve Net Insight ortaklığı ile ürünleştirilerek, Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanacak.

“Türk mühendisleri 5G alanındaki başarısını tüm dünyaya gösteriyor”

Stockholm’de düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirket olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için çalışıyoruz. Bir teknoloji şirketi olmanın da ötesinde, millî sorumluluk anlayışıyla teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyadaki sayılı operatörler arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. İştiraklerimizle birlikte 5G alanındaki yetkin mühendislerimiz, teknolojilerimiz, ürünlerimiz ve testlerimizle küresel arenada 5G’nin gelişmesinde aktif rol alıyoruz. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörler için maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz. 5G’nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken bin 500 nano saniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan ürünümüzle, tüm bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Bu teknoloji ile birlikte Türk mühendislerimizin büyük başarısını göstererek, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğiz. Net Insight ile hayata geçirdiğimiz iş birliği ile bu teknolojinin ürünleştirilmesini ve dünyaya ihracını gerçekleştireceğiz" dedi.

5G senkronizasyonu alanında yenilikçi teknoloji

Bu iş birliği sayesinde, Türk Telekom ve Net Insight, 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirilen patentli teknolojiye dayanan ortak ürün ve çözümler geliştirecek. Bu iş birliği ile şirket, sahip olduğu senkronizasyon teknolojisini, tüm Türkiye’yi kapsayan sabit ve mobil şebeke tecrübesini ve uluslararası standartlaşmaya yönelik çalışmalarını ortaya koyacak ve ürünün global ölçekte pazarlanmasına da destek verecek. Şirket, mühendisleriyle yazılım ve geliştirme desteğini sürdürürken, ürünün global pazarlarda yaygınlaşmasında rol oynayacak. Şirket, bu teknolojiyi kullanan ilk operatör olmanın yanı sıra, ürünün geliştirilmesi aşamasında test ortamını da sağlayacak.

Böylece altta yatan ağ teknolojisinden ve uydudan bağımsız, uçtan uca çalışan, SLA ile sağlanabilen ilk ve tek zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü hayata geçecektir. Net Insight, ürünün global pazarda satışını, finans ve enerji gibi senkronizasyona ihtiyaç duyan tüm sektörlere adaptasyonunu ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütecek.

Net Insight CEO’su Crister Fritzson ise, Türk Telekom ile mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek, “Birlikte 5G ağları ve zaman senkronizasyonu alanında güçlü ve benzersiz bir yetkinliğe ve deneyime sahibiz. 5G’de çığır açacak bu yeni çözümümüz için küresel ölçekte büyük ve önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz” diye konuştu.

Operatörlerin 5G’ye geçişinde maliyetleri azaltacak çözüm

Senkronizasyon çözümü, haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojiler ile bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için, GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletiminde benzersiz bir yöntem sunuyor. Bu teknoloji sayesinde 5G’ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıplarını önlemek için öncü bir çözüm üretiliyor. Bu yenilikçi çözümün, sadece Türk Telekom şebekesinde değil, tüm dünyadaki mobil operatörlerin ve senkronizasyon gereksinimi bulunan sektörlerin kullanımına sunulması, önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra hizmet sürekliliğini de artıracak.

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