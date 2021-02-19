Türk Telekom Online İşlemler’e ilgi yüzde 32 arttı

Türkiye’de dijitalleşmenin öncüsü Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformu, 2020 yılında da müşterilerin tercihi oldu. Dijital dünyanın kolaylıklarını cep telefonlarına taşıyan ‘Online İşlemler’ uygulamasının indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyona ulaştı. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon olurken, işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildi. 2020’de Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar yüzde 71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış oldu.

Konforlu ve güvenli işlem

Türk Telekom’un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunuluyor.