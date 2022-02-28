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Türk Telekom, Mavenir ve ComPro’dan Open vRAN denemesi

Türk Telekom, bulut tabanlı yazılımlar konusunda öncü şirketler arasında yer alan Mavenir ve 5G’ye özel ağ çözümleri üreten sistem entegratörü ComPro Bilişim Teknolojileri ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin zenginleştirilmesinde önemli rol oynayan Open vRAN (Açık Radyo Erişim Ağı) denemeleri konusunda iş birliği yaptı.

Bilim ve Teknoloji 28.02.2022, 16:38
Türk Telekom, Mavenir ve ComPro’dan Open vRAN denemesi

Türk Telekom, bulut tabanlı yazılımlar konusunda öncü şirketler arasında yer alan Mavenir ve 5G’ye özel ağ çözümleri üreten sistem entegratörü ComPro Bilişim Teknolojileri ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin zenginleştirilmesinde önemli rol oynayan Open vRAN (Açık Radyo Erişim Ağı) denemeleri konusunda iş birliği yaptı.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, 5G ve ötesi ’yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu şebeke dönüşümü için büyük öneme sahip Open vRAN (Açık Radyo Erişim Ağı) konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde mobil şebeke çözümleri geliştiren Mavenir ve sistem entegratörü ComPro ile bu kapsamda yaptığı anlaşmayı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre anlaşma ile şirket, Mavenir’in ödüllü Open vRAN çözümü için pilot bir uygulama gerçekleştirecek. Türk Telekom’un da üyesi olduğu, açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project’in (TIP) desteklediği projede, O-RAN uyumlu bileşenlerin kendi aralarında ve şebekeye doğru entegre edilmesi işini ComPro yerine getirecek. Proje, O-RAN Alliance uyumlu, hüzme oluşturma (beamforming) teknolojilerine ve 4G küçük hücrelere (small cell) sahip, 4G ve 5G çoklu antene (mMIMO) sahip radyo birimlerini (RU’lar) içerecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuyla ilgili olarak, “Mavenir, ComPro ve TIP ile Open vRAN konusunda çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Open vRAN gibi çığır açıcı şebeke teknolojilerinin 5G ile gelecek yeni nesil servislerin teknik gerekliliklerinin karşılanabilmesi için önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri projelerin O-RAN ekosistemini büyüteceği ve geleceğin şebekelerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

Mavenir RAN’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Puneet Sethi konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bulutta yerel yazılım ve teknolojilere dayalı açık, sanallaştırılmış ve birlikte çalışabilir sistemler, bir yandan operatörler için kurulumları hızlandırırken bir yandan da yatırımsal ve operasyonel maliyeti önemli ölçüde düşürüyor. Open vRAN teknolojisinin şirketin şebekesine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hem Mavenir hem de sistem entegratörü ortağımız ComPro ile Türk Telekom’ un O-RAN yolcuğunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

ComPro Bilişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız ise şöyle konuştu: “TIP desteğiyle devam eden Türk Telekom 4G/5G Open vRAN pilot çalışmasında sistem entegratörü rolüne sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü Türk Telekom için önemli olan OPEX/CAPEX tasarruflarının yolunu açarak daha yüksek olgunlukta, ezber bozan bir Open vRAN çözümü sunmaya kararlıyız.”

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