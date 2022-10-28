Türk Telekom ile YouTube iş birliği

Türk Telekom Prime, dünyanın önde gelen çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube ile iş birliğine gitti.

Türk Telekom Prime, avantajlı kampanyalarını sürdürüyor. Dünyanın önde gelen çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube ile yapılan iş birliğiyle ilk kez Youtube Premium abonesi olan ve belirli tarifelere gelen Türk Telekom Prime müşterileri 3 ay ücretsiz YouTube Premium fırsatı kazandıracak.

Yapılan şirket açıklamasına göre müşteriler YouTube Premium ile milyonlarca içeriği reklamsız ve kesintisiz izleyebiliyor, YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarından da ücretsiz ve reklamsız yararlanabiliyor.

“Müşterilerimizin hayatına zenginlik katacak ayrıcalıklar sunuyoruz”

Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, kampanyaya ilişkin şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, teknolojiye yön veren ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarına zenginlik katacak yeni iş ortaklıkları geliştiriyoruz. YouTube ile yaptığımız iş birliğiyle, çevrimiçi video içeriği tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine, sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfini sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu EMEA Bölge Müdürü Vincent de Lorca şu açıklamayı yaptı:

"YouTube olarak Türkiye’deki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken sunduğumuz hizmetleri güçlü ortaklıklarla birlikte geniş kitlelere ulaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliğimiz sayesinde, çok daha fazla YouTube kullanıcısının, YouTube Premium üyeliği ile yayınlanan içeriklere kesintisiz ulaşacak olmasından mutluyuz.”