Türk Telekom ile ‘oyun’ başlıyor: GAMEON

GAMEON’la oyuna dair her şey bir arada… GAMEON, kullanıcıların deneyimine renk katacak kampanyalarıyla oyun keyfini arttıracak. League of Legends kampanyası ile kullanıcılara 100 Mbps’ye kadar limitsiz fiber internet, yüksek yükleme (upload) kapasitesi, 200 TL hoş geldin indirimi ve dünyaca ünlü dijital oyun League Of Legends’a (LOL) özel Efsane LOL Paketi ve oyun içi alımlarda geçerli olacak 2000 RP hediyesi sunulacak. Oyunseverler, League of Legends kampanyası dahilinde, League of Legends (LOL) oyununa özel indirim ve haklardan yararlanacaklar. Kullanıcılar; kampanya ile birlikte sunulacak Efsane LOL paketi dahilinde tüm şampiyonlardan ve her şampiyon için bir kostüm paketten, ayrıca yüzde 25 XP (deneyim puanı) takviyesinden faydalanacaklar. Oyunseverler bu kampanya kapsamında, LOL içerisinde kullanabilecekleri tek seferlik 2000 RP kazanacaklar. GAMEON’da; Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’a özel fırsatlar sunan internet kampanyaları da yer alacak. Yüksek hızlı fiber internet içeren Playstore Kampanyası ile oyuncular Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’dan da istedikleri alışverişlerde kullanabilecekleri hediye çekleri kazanacaklar. GAMEON kullanıcıların ekipman ihtiyacını da düşünüyor. XPRIME oyuncu koltuklarında tüm indirimlere ek %15 indirim fırsatı da kullanıcılara sunulacak. Oyun keyfini artırmaya odaklanan GAMEON, GastroClub ile yaptığı iş birliği ile yeme-içme kategorisinde de çeşitli faydalar sağlıyor. Oyuncular, GastroClub uygulamasında GAMEON’a özel birçok faydaya ulaşabilecek. Kullanım limiti olmadan ve tüm ürünlerde geçerli KFC ve Pizza Lazza’dan eve siparişlerde %20 indirim ayrıcalığı, 15 ilde 100’den fazla restoranda indirim ayrıcalıkları oyuncuları bekliyor. Ayrıca Espressolab’de tüm sıcak kahvelerde geçerli 1 alana 1 bedava kampanyası ile kahve keyfi de yapabilecekler. Geçtiğimiz yıl CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive)’nun en prestijli ve rekabetçi e- spor organizasyonlarından biri olan BLAST Premier’in en önemli e-spor turnuvalarını Tivibu Spor lineer ve dijital platformlarından yayınlayan Tivibu; bu sene de önde gelen e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek. Oyuncular yıl boyunca da Tivibu Spor kanalından canlı yayınlanacak e-spor turnuvalarını takip edebilecekler. GAMEON dünyası ilerleyen dönemlerde özel donanımlar, müşteri hizmetlerinde özel ekip, oyun marka iş birlikleri, turnuvalar ve yeni kampanyalar ile genişleyerek devam edecek.