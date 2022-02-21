Türk Telekom ile ‘oyun’ başlıyor: GAMEON

Teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile birçok yeniliğe imza atan Türk Telekom, oyuncuların dünyasına renk katacak yeni markası GAMEON’u tanıttı. Türk Telekom, gelişen oyun ekosistemindeki kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak üzere tasarladığı GAMEON’u “Göster Gücünü” mottosu ile hayata geçirdi. Lansmana özel; 100 Mbps’ye kadar yüksek hızlı, yüksek yükleme (upload) kapasiteli fiber internet ve League of Legends (LOL) oyununa özel Efsane LOL Paketini içeren kampanya kapsamında bir ilke de imza atıldı. Dünyaca ünlü dijital oyun League of Legends’a (LOL) özel fırsatlar sabit internette dünyada ilk kez bir kampanya dahilinde oyun severlere sunuldu. Oyun severler yalnızca GAMEON’a özel LOL kampanyası ile kostüm, deneyim puanı ve para (RP) gibi oyun içi özel faydalara sahip olabilecekler. GAMEON, ayrıca oyun tutkunlarının değişen ihtiyaçlarına odaklanacak ve oyun ekosistemine yönelik zengin fırsatlar sunacak. Oyun severlere; Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’a özel fırsatlardan, dünyaca ünlü oyun markalarıyla iş birliklerinden, oyunculara özel donanımlardan, oyun keyfini tamamlayacak marka ortaklıklarından, müşteri hizmetlerinde özel ekipten ve oyun turnuvalarından oluşan bir dünya sunulacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Fiber altyapıyı Türkiye’nin her köşesine taşıyor, ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla örüyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Son dönemde özellikle oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. GAMEON ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacağız. Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyunu ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GAMEON ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz” dedi.

Gamer’ların deneyimlerini artırmayı hedefleyen GAMEON hakkındaki tüm detaylara www.gameon.com.tr adresinden ve GAMEON sosyal medya hesaplarından (Discord, Twitch, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok) ulaşılabilecek.