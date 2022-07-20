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Türk Telekom gençlere interneti bol tarifeler sundu

Türk Telekom, gençler için yaz aylarına özel ‘Selfy Yeni Festival Tarifeleri’ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 20.07.2022, 12:53
Türk Telekom gençlere interneti bol tarifeler sundu

Türk Telekom, gençler için yaz aylarına özel ‘Selfy Yeni Festival Tarifeleri’ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Var olduğu her alanda herkesi değerli hissettirmeyi misyon edinen Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile ‘Selfy Yeni Festival Tarifeleri’ni hayata geçirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre gençler için yaz aylarına özel bol GB hediyeli tarifleri kapsayan kampanyalardan yeni hat sahibi olan, numara taşıyan ve faturasız hattan geçiş yapan Selfy müşterileri 12 ay boyunca Türk Telekom’da kalma sözü vererek yararlanabiliyorlar.

Uygulamaya ilişkin detaylı bilgilere şirketin iletişim kanalları ve şubelerinden ulaşılabiliyor.

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