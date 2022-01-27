Türk Telekom'dan doğa dostlarına 5 GB internet

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yeni bir kampanya ile doğa dostu “e-fatura veya SMS fatura uygulamasını tercih eden müşterilerine internet hediye ediyor.

Doğaya güzellik yapanlara, bir güzellik de Türk Telekom’dan…

Kampanya ile faturasını ilk defa e-posta ya da SMS ile dijital olarak almak isteyen Türk Telekom mobil bireysel müşterileri, haftalık 5GB internet kazanacak. E-fatura ya da SMS faturaya geçen Türk Telekom müşterileri, hediye GB kazanmanın yanı sıra kâğıt tüketimini ve karbon salınımını azaltan çevreci bir adım atacak.

Kampanyaya dahil olmak isteyen Türk Telekom müşterileri e-fatura almak için “5GB e-mail adresi” yazıp 5555’e göndererek hediye internet kazanabilecek. Faturalarını kısa mesaj olarak almak isteyenler ise “5GB SMS FATURA” yazıp 5555’e göndererek kampanyaya katılabilecek.