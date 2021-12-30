Türk Telekom 2021’de teknolojiyi faydaya dönüştürdü

Türk Telekom teknoloji, girişimcilik, kültür sanat ve sosyal sorumluluk alanındaki iş birlikleri ve yatırımlarıyla 2021’de önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight iş birliğinde Türk mühendislerin 5G alanındaki başarısını dünyaya gösteren şirket, aynı zamanda geleceğin ‘Unicorn’ları olan girişimleri yurt dışına açtı.

Türk Telekom, teknoloji alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirketin 2005’ten bu yana dijital dönüşüme yaptığı yatırım miktarı 18,1 milyar doları aştı. Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight iş birliğinde Türk mühendislerin 5G alanındaki başarısını dünyaya gösteren şirket, aynı zamanda geleceğin ‘Unicorn’ları olan girişimleri yurt dışına açtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nin 7 yıl boyunca ana destekçiliğini üstlendi.

5G’nin yapıtaşı olan fibere yatırım

5G için mobil teknolojilere olduğu kadar fiber yatırımlara da aralıksız devam ettiklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla herkesi ‘Değerli Hissettirmek’ amacıyla hizmetlerimizi sürdürürken, Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefi ödev olarak üstleniyor, artan yatırımlarımızla hız kesmeden Türkiye’yi fiberleştirmek için yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Fiber altyapıyı Türkiye’nin her köşesine taşıyarak, 2021 Eylül ayı itibarı ile fiber ağımızın uzunluğunu 353 bin kilometreye çıkardık. Hızla yaygınlaşan fiber altyapımız ile birlikte sabit geniş bantta yeni abone kazanımımızı ve Türkiye’nin internet penetrasyonunu artırmayı sürdürüyoruz" dedi.

“Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük”

Sabit tarafta özellikle fiber, mobilde LTE ve altyapı başta olmak üzere tüm iş kolları için yaptıkları yatırımları 10 yılda iki kattan fazla artırdıklarını söyleyen Önal, sözlerine şöyle devam etti: “2021 3. çeyrek itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45’i fiberle bağlı durumda. Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük. Bu yılki yatırımlarımızla Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90’lar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Gururla söyleyebilirim ki; yılı bitirmeden bu hedefe ulaştık".

Uluslararası iş birlikleriyle dünyaya teknoloji ihracı

Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını sürdüren şirket, fikri mülkiyeti kendine ait yeni teknolojileri ve ürünleri, Amerika’dan Avrupa’ya büyük teknoloji üreticileriyle yaptığı iş birlikleri ile dünya pazarına sunuyor. Şirket, grup şirketleri Argela ve Netsia aracılığıyla, mobil ağlarda verimlilik ve esneklik sağlayacak patentli RIC teknolojisini Silikon Vadisi’nde yer alan dünyanın önemli teknoloji üreticilerinden Juniper Networks’ün ürün portföyüne entegre etti. Şirket, 5G ve sonrası için önemli olan ‘zaman ve frekans senkronizasyonu’ alanında Net Insight ile iş birliğine giderek ürünleştirme sürecine geçti. Bu iş birliğiyle 5G’ye geçişte operatörlerin maliyetlerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Şirket ayrıca, üyesi olduğu uluslararası teknoloji geliştirme topluluğu ONF ile birlikte geliştirdiği açık kaynaklı SEBA teknolojisini Türkiye’de kendi mühendislerinin katkısı ile hayata geçirdi. Erişim şebekesinde sanallaştırma üzerine kurgulanan SEBA; global telekomünikasyon sektöründe kaynak tasarrufu sağlayacak. Şirket, sektördeki çalışmalarıyla dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam edecek.

Geleceğin ‘unicorn’larına nakit desteği 10 milyon TL’yi aştı

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği projeleri PİLOT ve SANTRAL ile iştiraki TT Ventures’la teknoloji çözümleri üreten girişimlerin büyümesine destek sağlayan şirket, PİLOT mezunu 91 girişime bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladı. TT Ventures ile 8 teknoloji girişimine yatırım yaptı. Şirket, başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan ‘Unicorn’ların ortaya çıkması hedefiyle küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile önemli bir iş birliğine imza attı. PİLOT mezunu 3 girişim bu yıl Plug and Play’in Amerika programına katılmaya hak kazandı.

Şirket, 2021’de kadınların girişim yolculuğundan görme engellilerin kitaplara ve sanat eserlerine erişimine, eğitim öğretimden amatör sporculara verdiği desteğe kadar pek çok alanda ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla projelerini sürdürdü. ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesiyle 5 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri vererek proje hedefine ulaşan şirketin görme engelliler için sesli kitap ve içerik sağlayan Telefon Kütüphanesi uygulamasına 10’uncu yılında son yılların en çok satanlarının da yer aldığı yeni kitaplar eklenerek içerik sayısı 2 bini aştı. Telefon Kütüphanesi’nde yer alan dünyaca ünlü sesli betimlemeli tablolar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ ile ziyaretçilere açılırken, az gören çocuklara erken müdahale eğitimlerinin verildiği Günışığı Projesi ve Sanatın Günışığı Eğitim Programı Atölyeleri kapsamında 81 ilde 700 kişiye ulaşıldı. Türkiye’de sporun gelişmesi için Türkiye’nin dört bir yanında 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekleyen şirketin amatör sporcuları katıldıkları uluslararası müsabakalardan başarılarla döndü.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında şirket İstanbul AKM’nin (Atatürk Kültür Merkezi) ana destekçisi oldu. AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna şirketin adı verildi. Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran şirket, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

Öte yandan doğal afet, kaza ve arama kurtarma faaliyeti gerektiren olaylarda yardım etmek amacıyla 11 yıldır gönüllülük esasıyla çalışan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), 2021’de 11 eğitime, 1 operasyona ve 2 tatbikata katılım sağladı. TTAKE, geçtiğimiz yaz Antalya’nın Manavgat bölgesindeki yangında toplam 17 ayrı yardım çağrısı aldı ve 35 kişinin yangın bölgesinden tahliye edilmesine destek oldu.