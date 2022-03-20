Türk Telekom, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü akıllı sistemlerle donattı

Türkiye’nin ulaştırma yatırımlarındaki dijitalleşmeye katkısını sunan Türk Telekom, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) projesi kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu’nu kapsayan 101 kilometrelik güzergahı yeni nesil teknolojilerle ‘akıllı’ hale getirdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün liderlerinden Türk Telekom, teknolojinin sağladığı imkânları her alanda hizmete dönüştürmeyi sürdürüyor. Şirket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu’nu akıllı teknolojilerle donattı.

Avrupa’dan Asya’ya ulaşımda uçtan uca dijitalleşme

Açılışıyla büyük heyecan oluşturan ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan transit otoyol zincirinin en önemli halkası olan otoyolun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) proje yüklenicisi olan Türk Telekom, 101 kilometrelik güzergahı yeni nesil teknolojilerle donattı. Verilen bilgiye göre şirket, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) projesi kapsamında, 2023 metrelik orta açıklığıyla ’dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ olma özelliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknoloji altyapısını tasarlayarak, projeye katkıda bulundu. Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknolojik altyapısı doğal afet ve kazalara; hızlı, etkili ve koordineli müdahaleye imkân verecek şekilde oluşturuldu. 101 kilometrelik güzergâh boyunca bulunan mesaj işaretleri (VMS), değişken trafik işaretleri (VTS), meteoroloji istasyonları ve kamera altyapısıyla ulaşımda uçtan uca dijitalleşme sağlandı. Ayrıca, şirketin erişim ekipleri tarafından güzergah boyunca zırhlı fiber optik kablo tesisi sağlandı ve tüm sistemlerin entegre olarak çalışabileceği iletişim omurgası oluşturuldu.

“Türkiye’nin dört bir yanını ulusal ulaşım ağımızla akıllandırıyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız önderliğinde, tarihe iz bırakacak çok önemli projelere imza atıldı. Yapılan köprüler, tüneller, otoyollar, bölünmüş yollar ile Türkiye, karayolları anlamında da dünyada örnek ülkeler arasına girdi. Şirket olarak, Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunun önemli bir halkası ve Çanakkale’nin şanlı tarihine yaraşır bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi’ne sağladığımız teknolojiyle gurur duyuyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojiyi iyilik ve fayda sağlamak üzere kullanmaya odaklanıyoruz. Bu çerçevede, Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü başta olmak üzere, Karayolları’nın stratejik projelerinde Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarımızla katkımızı ortaya koyuyoruz. Diğer yandan Türkiye’nin dört bir yanında ulusal ulaşım ağımızın akıllandırılması için çalışılıyor, Akıllı Durak, Akıllı Otopark, Akıllı Kavşak, Plaka Tanıma ve EDS gibi ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz.”

Çanakkale ruhuna özel kontrol merkezi

Projede 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlarken, Malkara-Çanakkale Otoyolu Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişimi sağlıyor. Şirket, köprü ve otoyolun denetim ve yönetiminin koordine edileceği kontrol merkezinin mimarisini, Çanakkale ruhuna uygun ‘ay yıldız’ konseptiyle tasarlayarak, uygulama çalışmaları yaptı. Tüm sahaları izleyen, denetim ve veri kontrolünü sağlayan merkezi sistem SCADA altyapısının yazılımları da Türk Telekom’un sorumluluğunda hayata geçirildi.

Ödeme sistemlerinde akıllı yazılım

Otoyol işletmelerinin bir diğer önemli ihtiyacı olan ücret toplama sistemlerinin (ÜTS) tahsilat takibi kısmında ise Türk Telekom’un grup şirketi İnnova’nın Lega-Payflex yazılımları kullanıldı. Tüm ödeme sistemleri ve banka entegrasyonları bu yazılım üzerinden kurgulandı. Kesintisiz ücret toplama işlemini sağlamak üzere güzergâh boyunca konumlandırılan fiber optik altyapısının yanında gişeler, veri merkezleri ve bankalar arasında TTVPN altyapısı kuruldu.