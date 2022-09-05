Türk savunma sanayii 41 firması ile ADEX 2022 Fuarına çıkarma yapıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle 41 savunma sanayii firması Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri olan ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarına katılacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı girişimleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı destekleri ile bu yıl 4’üncüsü yapılacak olan ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı 6-8 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen ADEX fuarı, ilk olarak 2014 yılında düzenlendi. ADEX Fuarı Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri olma özelliğine sahip. Fuara Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile birlikte 41 savunma sanayii firması ile 2 bin 801 metrekare toplam alanda, fuar alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte ”Türk Milli Pavilyonu” konsepti ile katılım sağlanacak.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu’nda, fuar katılımcılarına Türk savunma sanayii ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.