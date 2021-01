’Türk oyunu’ dünyada tuttu

Samsun’da Türk girişimcilerin geliştirdiği mobil oyun dünyada 10 milyon kez indirildi ve Amerika listelerinde birinci sıraya yükseldi.

“Gear Race 3D” isimli mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla oldukça önemli bir popülarite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede ilk 3’e girmeyi başardı. Çıkış tarihi üzerinden 1 ay bile geçmeden dünyada toplam 10 milyon kez indirilen oyun, günlük 900 bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı. En çok indirildiği ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Meksika ve İngiltere oldu.

“Kısa bir süre içerisinde dünya listelerine girmeyi başardık”

Oyunun gelişimi hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Ercan Karabulut, “Firmamız farklı üç disiplinde yer alan oyunsever kişilerin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir girişim. Kullanıcı deneyimi odaklı ve oyuncu merkezinde oyun geliştiriyoruz. Oyun girişimi ile AR-GE girişimini bir arada tutan bir firmayız. Bu zamana kadar gerek çevrimiçi gerek yüz yüze olan birçok oyun yarışmasına katıldık. Bu yarışmalarda çok güzel deneyimler elde ettik. Burada elde ettiğimiz deneyimler bize sektörde hızlı bir ilerleyiş sağlayabildi. Özellikle bilişim vadisindeki derecemiz dünyaca ünlü yayıncılarla görüşmemizi sağladı. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte 10’u aşkın oyun geliştirdik. Her oyundan öğrendiğimizi bir sonraki oyuna kattık. Kısa bir süre içerisinde dünya listelerine girmeyi başardık. Oyun sektörü sürekli büyüyor ve gelişme halinde biz de Samsun Teknopark bünyesinde bu ekosistemi geliştirmek istiyoruz. Üç kişi ile başladığımız küçük bir ekip bugün altıyı aşkın kişiye ulaştı ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Her kişinin deneyimi ve oluşturduğu sinerji ile yeni prototipler geliştirmekteyiz. Mevcut oyunumuzun ilerleyişi devam etmekte ve her gün farklı ülkelerde liste başı olma sevincini bize yaşatıyor” dedi.

170 ülkede ilk 3’te yer aldıklarını belirten oyunun geliştirici ekibinde yer alan Talha Ekren, “Geliştirdiğimiz ‘Gear Race 3D’ oyunu ile ilk çıktığımız haftalarda Amerika’da ilk ondaki yerimizi 1-2 hafta korumayı başardık. Bundan sonra İngiltere, Hindistan ve Cin gibi ülkelerde oyun marketlerde ilk sıradaki yerimizi aldık ve hala koruyoruz. Son 4 haftada ciddi bir başarı elde ettik. Bu başarının sonucunda 170 ülkede ilk 3’teki konumumuzu koruyoruz. Tüm dünyada oyunumuz 10 milyon indirmeye ulaştı. Bütün oyuncularımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.