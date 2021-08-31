Türk oyun geliştiricileri, yatırımcılarla buluşuyor

2021’in ilk yarısında 300 milyon dolara yakın yatırım almayı başardığı belirtilen Türk oyun geliştiricileri, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Mobidictum Business Network #2’ isimli etkinliğe hazırlanıyor. 1-2-3 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak etkinlik, Türk mobil oyun geliştiricileri ile dünyanın onlarca ülkesinden yatırımcıları, oyun yayıncılarını ve servis sağlayıcı firmaları ağırlıyor.

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen ‘Mobidictum Business Network #2’ etkinliğine destek veren Gaziantep OSB Teknokent, oyun geliştirme alanında çalışan girişimcilerin önünü açıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi işbirliği (GAOSB) ile kurulan Gaziantep OSB Teknokent, yerli yabancı girişimcilerin; sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak verirken, oyun geliştiricilere çalışma imkânı, şirketleşme ve iş planı özelinde destekler sunmaya devam ediyor. Mobil oyun sektörünü bir araya getiren etkinlikte katılımcılar; farklı ülkelerden yatırımcılar, oyun yayıncıları ve servis sağlayıcı firmalar ile bire bir görüşme fırsatı yakalayacaklar.

Türkiye’den yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye

Türk oyun pazarına girmek isteyen, Türkiye’den de yurt dışına iş yapmak isteyen oyun geliştiricileri için bir köprü görevi üstlenecek olan etkinlik, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Alanında uzman konuşmacıların kendi alanlarında katılımcılara sunumlar yapacağı ve katılımcıların sorularının yanıtlanacağı etkinlik üç gün sürecek. Katılımcıların birbirleriyle yarımşar saatlik bire bir görüşme yapabilecekleri etkinliğin biletlerinin, events.mobidictum.biz adresi üzerinden temin edilebileceği belirtildi.

Mobil oyunlar ücretsiz sergilenebilecek

Oyun stüdyoları, yatırımcı ve yayıncılara göstermek istedikleri ‘Mobil Oyunlarını’, söz konusunu web adresi üzerinden ‘Indie Zone’ alanında açtıkları sanal bir stand ile ücretsiz sergileyebilecek. Oyunlarıyla ilgili görselleri ve bilgileri bu platforma ekleyen oyun stüdyoları, eklenen bilgiler ve mesajlaşma imkânı sayesinde yeni yatırımcılar ve yayıncılar ile tanışabilecek.

“Türk oyun sektöründe bir ihtiyaçtı”

Türk oyun sektörünü hep bir adım öteye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mobidictum’un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, “İlk etkinliğimizde Türk oyun sektörünün bu tarz organizasyona ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Türk oyun stüdyoları çok rahat bir şekilde dünyanın farklı bölgelerinden sektörün önde gelen firmalarıyla görüşme imkânı sağladı. İkincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimizde aynı misyonda devam edip daha fazla firmayı ağırlamayı planlıyoruz” diye konuştu.