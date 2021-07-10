Türk mühendislerinin geliştirdiği mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, Türkiye'nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı oldu

Uluslararası standartlarda ve güvenlik kriterlerinde geliştirilen yeni kimliklerde tüm özel bilgiler çiplerde saklı olarak korunuyor. Fakat işlemlerin daha güvenli ve pratik hale getirilmesi için geliştirilen kimliklerin sunduğu avantajlar, e-kimlik doğrulama sisteminin uygulaması hayata geçmediği için kullanılamıyordu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin attığı önemli adımlarla süreç tekrar hız kazandı.

biOnay kimlik doğrulama cihazı güvenlik adımlarını tamamladı

Yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak 3-faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebilen biOnay cihazları, kullanım için gerekli olan iki sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Güvenlik testleri için “Ortak Kriterler (CC) EAL4+” sertifikasını Eylül 2018 tarihinde aldıklarını söyleyen biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, fonksiyonel testler için şart koşulan “TSE Uyumluluk” sertifikasını da aldıklarını ve böylece Türkiye’nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı üreticisi olduklarını duyurdu.

“Türkiye’de dijital dönüşüm şimdi başlıyor”

“İnsan hatalarına son derece açık olan mevcut kimlik doğrulama yöntemi e-kimlik doğrulama cihazlarının uygulamaya alınmasıyla tarihe karışacak” diyen Usta, cihazların kullanımıyla nasıl bir dönüşüm yaşanacağını anlattı: “Kimlik doğrulama sürecini dijitale taşıyan kurumlar, sahte kimlikle yapılan işlemler nedeniyle uğranılan maddi kayıpları engelleyecek ve itibar kaybının önüne geçecek. Kimlik fotokopisi, kâğıt arşivleri, ıslak imza gibi manuel süreçler geride kalacak ve tüm kurumlarda önemli derecede tasarruf sağlanacak. Ayrıca kurumlar kimlik doğrulama alanında yeni yöntemler geliştirmek için ilave yatırımlar yapmak zorunda kalmayacak. Vatandaş kimliğini uzatması gereken her yerde aynı teknolojiyle karşılaşabilecek ve hem kurumların hem de şahısların güvenlik endişesi son bulacak. Çiplerde yer alan kişisel veriler korunacak ve sadece yetkili kurumlar yetkili oldukları alanları okuyabilecek. E-kimliklere uzaktan e-imza yüklenebilmesi sayesinde ıslak imzalar yerini e-imzaya bırakacak.”

“e-Kimlik uygulamalarımızla dünyaya örnek olabiliriz”

Avrupa Parlamentosu’nun kimlik kartları için ortak güvenlik standartları konusunda anlaştığını hatırlatan Usta, e-kimlik üretimi konusunda olduğu gibi kimlik doğrulama cihazları konusunda da Türkiye’nin dünyaya örnek olabileceğini vurguladı: “Avrupa standartlarına göre, kimlik kartlarının bir kredi kartı formatına sahip olması ve makineler tarafından okunabilmesi gerekiyor. Biz de biOnay olarak, elektronik kimliklerin güvenli ve pratik bir şekilde okunabilmesi için uzun bir süredir önemli çalışmalar yürütüyoruz. Türk mühendislerin geliştirdiği kimlik doğrulama cihazının bu alanda da öncü olacağına inanıyoruz.”