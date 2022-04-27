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Türk JACKAL’ı İngiltere semalarında

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşma ile JACKAL isimli yerli insansız hava aracının İngiltere’ye satışı gerçekleşti.

Bilim ve Teknoloji 27.04.2022, 12:41
Türk JACKAL’ı İngiltere semalarında

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşma ile JACKAL isimli yerli insansız hava aracının İngiltere’ye satışı gerçekleşti.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark’ta konuşlu Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology’nin Maxwell Innovations ile birlikte ürettiği “JACKAL” isimli insansız hava aracı (İHA) ilk ihracat başarısını gerçekleştirdi. Bu satış anlaşmasıyla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere’ye teknoloji katma değeri yüksek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu. Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Coşkunöz Savunma ve Havacılık Grubu Genel Müdürü Ünver Şahin, Fly BVLOS Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve İngiliz Flyby Technology Kurucusu Jon Parker katıldı. İmzalarla birlikte İngiltere Türkiye’den 5 adet İHA teslim alacak.

“Bu anlaşma Türkiye ve bizim için büyük bir gurur kaynağı”

Yüksek hassasiyet ve yüksek teknoloji gerektiren İHA üretimi konusunda Türkiye’de önemli bir ihracat başarısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Fly BVLOS Genel Müdürü Murat Islıoğlu, “Fly BVLOS olarak geçmişten gelen deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi geleceğe aktarıyoruz. Drone teknolojileri konusunda üretim yapıyoruz. Bu dronelarla ilgili uçuş eğitimleri veriyoruz. Üretimini yaptığımız yerli ve milli yazılıma sahip JACKAL isimli insansız hava aracımız, azami 15 kg yük taşıyabiliyor ve 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebiliyor. Dünya ticaretinde ve katma değerli teknolojide üst sıralarda olan İngiltere’ye bu ilk İHA satışı ile; şirketimiz ve ülkemiz adına bizler büyük gurur yaşıyoruz. Arkadaşlarımız çok uzun süre ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptılar. Önemli başarılara imza attılar. Bugün hepimizin yüzünü güldüren bu anlaşmada katkısı olan yönetim kadrosundan mühendisine, üretimde çalışan teknisyenlerden işçilere kadar emeği geçen herkese ve ayrıca desteklerinden dolayı GTÜ Rektörü Sayın Muhammed Hasan Aslan ve tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Flyby Technology kurucusu Jon Parker ise satın alınan JACKAL İHA’nın sahip olduğu yeni nesil özellikler ile eğitimler için çok uygun olması sebebiyle seçildiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “Drone pilot eğitiminde lider markalardan biri olarak eğitimlerimiz için JACKAL insansız hava aracını tercih ettik çünkü akıllı operatörlerin satın alacağı sistemin bu olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil pilotları yeni nesil hava araçlarında eğitmeniz gerekir. Bunlar uzun menzilli ağır yük taşıyan ve geçmişte hobi olarak kullanılan ekipmanlardan farklı olan uçuş kontrol sistemleridir. JACKAL’ın sahip olduğu özelliklerle tam aradığımız İHA olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun kurallarını değiştirmek istiyorsan, topun sahibi sen olmalısın! JACKAL da eğitimlerde oluşturacağı farkla bize dünyanın dört bir yanındaki pilotları eğitme ve işlerimizi büyütme kabiliyetini sağlayacak. Drones for Good (İyi Amaca Hizmet Eden İnsansız Uçaklar) konseptini benimseyip platformu barışı korumaya yönelik görevlerde ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte kullanmamıza olanak tanıyacak.”

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology’nin Maxwell Innovations ile birlikte ürettiği JACKAL’ın tüm Ar-Ge çalışmaları tamamen Dronepark’ta yapıldı. Özel tasarıma ve yerli yazılıma sahip JACKAL, havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek. İnsansız Hava Aracı JACKAL’ın olumsuz hava şartlarında okyanus ötesi uçması planlanıyor. JACKAL, VTOL özelliği sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan her türlü alana iniş kalkış yapabiliyor. JACKAL’ın zorlu hava koşullarında ve her türlü senaryoda insani yardım, izleme ve gözlem, hassas veri lojistiği gibi alanlarda uçması planlanıyor.

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