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Türk iş insanlarının yeni yatırım alanı: Metevarse

Kısa bir süre içerisinde internetin yerine insan yaşamının merkezinde yer alması beklenen metaverse ekosistemi, iş insanı Basri Tokgöz’ün de yatırım yapmak istediği alanlar içine girdi. Tokgöz, “Metaverse ve sanal gerçeklik projelerinde yer alacağız, Türkiye’de bu konuda öncü olmak istiyoruz” dedi.

Bilim ve Teknoloji 20.11.2021, 10:10
Türk iş insanlarının yeni yatırım alanı: Metevarse

Kısa bir süre içerisinde internetin yerine insan yaşamının merkezinde yer alması beklenen metaverse ekosistemi, iş insanı Basri Tokgöz’ün de yatırım yapmak istediği alanlar içine girdi. Tokgöz, “Metaverse ve sanal gerçeklik projelerinde yer alacağız, Türkiye’de bu konuda öncü olmak istiyoruz” dedi.

“Gerçek yaşamın alternatifi olabilecek bir altyapıyla geliyor”

Son dönemde teknoloji alanında en çok konuşulan konular arasında yer alan metaverse hakkında değerlendirmelerde bulunan iş insanı Basri Tokgöz açıklamalarında; “Metaverse gerçek yaşamın alternatifi olabilecek bir altyapıyla geliyor. Bunun ekosistemi içerisinde internet dünyasına dair her şeyi bulabileceğiz. Alışverişten oyuna, sanal gerçeklikten blokchain teknolojisine kadar çevrimiçi özelliğe sahip olan her şey, metaverse ekosistemine dahil olacak. Ekosistemin böylesine geniş ve iddialı bir alanı içine alması, yeni ticari girişimlerin ortaya çıkmasında tetikleyici olacak diye düşünüyorum. En başından bu tarz projelerin içerisinde yer alarak, meta ekosistemi içerisinde oyun kurucu olmak ve bu yeni teknolojiyi yönlendirmek oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.

İş insanı Tokgöz metaverse ekosistemi içerisinde neden dahil olmak istediklerini de açıklayarak, “Metaverse, geleceğin inşa edilmesinde en belirleyici unsur olacak. Özellikle 5G’ye geçişte kilit bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu yüzden Metaverse ve sanal gerçeklik projelerinde yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bu konuda öncü olmak istiyoruz”

Tokgöz son olarak projelere dahil olmak konusunda hedefleri konusunda da şu şekilde konuştu;

“Bu yeni alanda yer almak, Türkiye’de bu konuda öncü olmak istiyoruz. İş adamı kimliği bulunan, teknolojiyi yakından takip eden ve girişimleriyle yaşama değer katmayı hedefleyen herkesin metaverse evreni içerisinde yer alması gerektiği kanaatindeyim. En nihayetinde yaşadığımız dünya, insanoğlunun ufukları ve talepleri doğrultusunda gelişiyor. Metaverse de tam olarak bu gelişimin son ayağı. Bize öylesine önemli etkileşim ve birliktelik avantajları sağlıyor ki bu devasa ekosistem içerisinde her yaş grubundan, cinsiyetten, dinden ve milletten insanla etkileşim içerisine girmek mümkün olacak.”

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