Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne, ’İnovasyon Stratejisi’ kategorisinde birincilik ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası çerçevesinde, Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarının belirlendiği İnovaLİG yarışmasında kazananlar belli oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, şirket bünyesinde yürütülen inovasyon yaklaşımı ve inovasyon stratejisi odaklı örnek çalışmalarıyla “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, daha önce birçok kez ödüle layık görüldüğü İnovaLİG yarışmasında bu kez “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Türkiye’nin önde gelen kurum, kuruluş ve üniversitelerinden üst düzey yetkililerin ve yöneticilerin yer aldığı jüri önünde şirketin inovasyon vizyonunun anlatıldığı süreçte diğer projeleri geride bırakan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ödülü kazanan şirket oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin sunumunda kurum içi girişimcilik çalışmalarının yanı sıra, inovasyon odaklı çalışmalar ve örnek projeler de yer aldı.

"Dünyaya örnek teşkil edecek projelere imza atıyoruz"

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, kazanılan ödül sonrası şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile gerçekleştirilen ödül töreninde şirketimizin inovasyon alanında birincilik ödülüne layık görülmesinden ve ödülü de Cumhurbaşkanımızın elinden almaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımızın yüksek vizyonları ve devletimizin büyük destekleri sayesinde sürdürülebilir katma değer oluşturan teknolojik gelişmelerin her gün bir yenisine şahitlik etmekteyiz. Türkiye her alanda teknolojinin merkezinde olmaya devam ediyor. Sadece dünyanın konuştuğu teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmekten ziyade, yeni nesil teknolojilere yönelik inovasyonu önceleyen çalışmalar ile dünyaya örnek teşkil edecek projelere imza atıyoruz. Dünyada inovasyon haftasını bu denli büyük organizasyonlarla taçlandıran çok fazla ülke yok. İnovasyonun Yeni Yüzyılı’nın konuşulacağı bu organizasyona destek veren tüm paydaşları tebrik ediyorum. İnovasyon stratejimiz ile şirketimizi birincilik ödülüne layık gören İnovaLİG jürisine teşekkür ediyor, ödülün şirketimize kazandırılmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."