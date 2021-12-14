Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Ukrayna arasında Eğitim ve Araştırma işbirliği yapıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii uluslararası işbirliği anlaşmalarına devam ediyor. Akademik anlamda stratejik çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Ukrayna’nın önde gelen havacılık üniversitesi Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi (National Aerospace University-Kharkiv Avation Institute) ile eğitim ve araştırma işbirliği yapıldı. İşbirliği kapsamında ortak akademik ve araştırma faaliyetleri yürütülecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi’nin itki ve aviyonik alanlarında tecrübesinden faydalanmayı hedeflenirken, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi’nin akademisyenlerinin havacılık alanında gerçekleştirdiği yetkin akademik çalışmalar ile birlikte yeni projeler geliştirilmesine olanak sağlanacak. İşbirliği kapsamında, uzun ve kısa dönem akademik eğitimler, yüksek lisans ve doktora programları gerçekleştirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi Karkov Havacılık Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mykola Nechyporyuk arasında imzalanan işbirliği hakkında görüşlerini anlatan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şöyle konuştu:

“Havacılık alanında bilgi paylaşımı için uluslararası çalışmalarımızı artırmaya devam ediyoruz. Akademik çalışmalar başta olmak üzere, mühendislik faaliyetleri kapsamında Ukrayna’nın önde gelen havacılık üniversitesi ile yaptığımız işbirliği şirketimizin akademik anlamda uluslararası proje geliştirme envanterini de güçlü hale getirecek.”