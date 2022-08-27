Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Teknofest Samsun’da ilklere imza atacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl ilki Azerbaycan’da olmak üzere ikinci kez Samsun’da düzenlenecek olan havacılık, teknoloji ve uzay festivali TEKNOFEST’e katılacak. 360 derece uçuş deneyimi yaşatacak bir teknolojiye ilk kez standında yer verecek olan şirket, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan TEKNOFEST’te sergilediği Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörü’nü ilk kez Samsun’da festival ziyaretçileri ile buluşturacak.

Deneyim alanları ve kariyer stantlarının yanında “Geleceğin Yetenekleri Programı” kapsamında “Gelişim Atölyeleri” etkinliği de gerçekleştirilecek. Minikleri de festivalde unutmayan şirket, her gün festivalin ana sahnesinde HÜRKUŞ ve GÖKBEY Müzikali’ni 4-7 yaş arası çocuklarla buluşturacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY’in gösteri uçuşları ile nefesleri keseceği festivalin statik alanında MMU, HÜRJET, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY platformlarını sergileyecek. 1/7 maketlerin yer alacağı stantta, ANKA ve AKSUNGUR’a el salla etkinliği de yer alacak. Stantta aynı zamanda uçuş deneyimi yaşatacak simülatör ve MMU’nun Sanal Gerçeklik simülatörü de yer alacak.

Staj programları, lisans bitirme projeleri programı, yüksek lisans ve doktora bilimsel araştırma programları, mühendis geliştirme programı, işe alım süreçlerimiz ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik yürütülen programlar hakkında ziyaretçilere bilgi sağlanacak olan bölümler de stantta yer alacak. “Geleceğin Yetenekleri Programı” kapsamında “Gelişim Atölyeleri” adıyla gerçekleşecek etkinlikte “HÜRKUŞ 6-10” yaş aralığındaki ve “HEZARFEN 11-14” yaş aralığındaki çocuklara robotik kodlama konusunda etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

TEKNOFEST hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada “Havacılık, uzay ve teknoloji sevdalısı gençlerle bir kez daha buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Standımızda yer alacak olan deneyim alanları ile gençlerimizin havacılık hayallerine dokunacağız. 30 Ağustos tarihinde başlayacak olan TEKNOFEST’in bağımsız savunma sanayimizin inşasına devam ettiğimiz bu günlerde gençlerin teknolojiye olan tutkusu ve azmine büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Bu yıl da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii sponsorluğunda gerçekleşen Helikopter Tasarım Yarışması ödülleri, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST‘te sahiplerini bulacak.