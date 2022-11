Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii Pakistan’da Ideas Fuarı’nda yer alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Pakistan Karaçi’de bulunan Karaçi Expo Centre’da 15-18 Kasım tarihleri arasında bu yıl 11’incisi 45 ülkenin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen “International Defence Exhibition and Seminar” (IDEAS) fuarına katılacak. Pakistan ile son dönemde birçok iş birliğine imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, standı ziyaret edecek heyetlerle görüşmeler gerçekleştirmeyi de hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda milli katılım ile gerçekleştirilecek fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bölgesel iş geliştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Şirket birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştiği bölge ülkelerinden ziyaretçilerin katılım sağlayacağı fuarda T129 ATAK, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, SMALL-GEO ve GÖKTÜRK-Y modelleri başta olmak üzere geliştirdiği ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak. Hall 2-B05 No’lu stantta ziyaretçileri ağırlayacak olan şirket, potansiyel iş birlikleri için Asya ülkeleri başta olmak üzere fuara katılacak olan heyetlerle bir araya gelecek.

Fuarla ilgili görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Pakistan bizim için kadim dostluk sürdürdüğümüz kardeş ülkemiz. Pakistan ile iş geliştirme çalışmalarının yanı sıra geleceğin hava araçlarına yön verecek yüksek teknolojiler üzerinde ortak çalışmaları artırmayı hedefliyoruz. Fuar kapsamında başta bölge ülkeleri olmak üzere akademik alandaki iş birlikleri de dahil ikili çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geçtiğimiz yıllarda Pakistan ile akademik alanda birçok ortak çalışma gerçekleştirmiş ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan National University of Science and Technology (NUST) ile 2019 yılında kapasite geliştirme ve insan kaynağı değişimi çerçevesinde anlaşmaya varmıştı. Pakistan’ın ilk teknoparkı National Science and Technology Park’ta Türkiye’den ilk kez ofis açan şirket olma ünvanını elde eden şirket, Pakistan ve Türkiye arasında havacılık ekosisteminin geleceğine yönelik yeni teknolojileri birlikte geliştirmek için adım atmıştı. 2009 yılında 42 adet F-16 modernizasyon projesini üstlenerek iki ülke arasında iş birliğini kuvvetlendiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geçtiğimiz yıllarda Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile helikopter ihracatına yönelik anlaşma imzalamıştı.