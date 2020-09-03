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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksungur uçuş testini tamamladı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin göz bebeği Aksungur, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamladı.
Bilim ve Teknoloji 03.09.2020, 09:01
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksungur, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aksungur'un görüntülerine yer verildi. Aksungur'un 49 saat havada kalarak 20 bin feet irtifada ay yıldızlı Türk bayrağını gökyüzüne çizdiği belirtilen paylaşımda, “Her şey vatan için” ifadeleri kullanıldı.
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