Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ISIF’te 33 ödül aldı

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2021 ödülleri kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 altın, 11 gümüş ve 18 bronz ödül olmak üzere toplam 33 ödülün sahibi oldu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2021 ödülleri, Teknofest kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sahiplerini buldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ISIF kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Ulusal Ödülü’nü kazanırken, 3 altın, 11 gümüş ve 18 bronz ödül olmak üzere toplam 33 ödülün sahibi oldu. WIPO ödülünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından geliştirilen ANKA’nın patentli yazılım destekli frenleme sistemi ile kazanan şirket, diğer taraftan yeni nesil termoplastik üretim yöntemi kapsamında “Bir Kaynak Sistemi”, taarruz helikopterlerinde kullanılması hedeflenen “Bir Atış Sistemi” ve ANKA SİHA’da kullanılan “Bir İniş Takımı” sistemi ile toplam 3 altın ödüle layık görüldü.

ISIF ödüllerini değerlendiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ISIF ödüllerinde önemli bir başarıya imza attık. Bağımsız ve özgün savunma sanayimizin geleceğine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yüksek değer katmayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dünya havacılık ekosisteminin geleceğine yön verebilecek projeler üzerine çalışıyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 bini aşkın Ar-Ge çalışanı ile bu yıl sonuna kadar toplam 100 adet ileri teknolojiyi esas alan ulusal ve uluslararası patent ve faydalı model geliştirmeyi ve 3 milyar liranın üzerinde Ar-Ge harcaması yapmayı hedefliyor.