Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii Endonezya Fuarı’nda Asya ülkeleri ile buluşuyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın Kemayoran bölgesinde 2-5 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Indo Defence Expo & Forum’a katılıyor. Son dönemde Asya ülkeleri ile yakın çalışmalar gerçekleştiren şirket, ürünlerinin tanıtımına ve şirketin faaliyet alanlarına yönelik standını ziyaret edecek olan heyetlerle görüşmeler yapacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda milli katılım ile gerçekleştirilecek fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bölgesel iş geliştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek platformlarının modelleri ile fuarda yerini aldı. Fuar çerçevesinde yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği platformlarını ziyaretçilerle buluşturacak olan şirket, potansiyel iş birlikleri için heyetlerle bir araya gelecek.

Indo Defence Expo & Forum hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Asya ülkeleri başta olmak üzere bölge coğrafyasından heyetlerle görüşeceğimiz yeni bir fuara katılacak olmanın heyecanı içindeyiz. Bölge ülkeleri ile akademik alandaki iş birlikleri de dâhil olmak üzere ikili iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Fuar süresince heyetlere sunduğumuz iş modelleri çerçevesinde sunumlar gerçekleştireceğiz” dedi.