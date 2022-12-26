Türk Espor takımı Jakarta’da yarışacak

Dünyanın en büyük mobile turnuvalarından biri olan Mobile Legends Dünya Şampiyonası Jakarta’da başlayacak. Ülkelerindeki elemeleri geçen en iyi 16 Mobile Legends takımı Endonezya’nın Başkenti Jakarta’da yapılacak dünya şampiyonasında karşılaşacak. Yarışmada Türkiye’yi Incendio Supremacy takımı temsil edecek.

Mobile oyun turnuvası Mobile Legends’in Türkiye’deki elemelerine 3 bine yakın esporcu katıldı. Ülkelerindeki elemeleri geçmeyi başaran en iyi 16 takım 1 Ocak - 15 Ocak tarihleri arsında Endonezya’nın başkenti Jakarta’da bir araya gelecek. 800 bin dolarlık ödül havuzunun oluşturulduğu Mobile Legends M4 Dünya Finalinde Türkiye’yi Incendio Supremacy takımı temsil edecek. Grup ve eleme aşamalarının ardından galip gelerek büyük finale çıkan iki takım binlerce seyircinin önünde en iyi olmak için hünerlerini sergileyecek. Galip gelen takım hem dünya kupasını evine götürecek hem de büyük para ödülünün sahibi olacak.

“Türkiye’yi Jakarta’da en iyi şekilde temsil edeceğiz”

6 senedir oyun oynadığını belirten Esporcu Furkan Akbulut, “6 senedir mobil oyunlar oynuyorum. Son bir senedir profesyonel olarak oyun oynuyorum. Türkiye şampiyonu olmadan önce ailem oyun oynamamı çok iyi karşılamıyorlardı. Hatta oynamamı istemiyorlardı. Türkiye şampiyonu olunca çok şey değişti. Çevremdeki insanların tepkileri bana karşı değişti. Aslında oyun sektörünün de saygın bir iş olduğunu göstermiş oldum. Dünya şampiyonası için şimdi Jakarta’ya gideceğiz. Ailem bunu duyunca daha da şaşırdı. Takım olarak çok heyecanlıyız. Ailem öncesine göre daha çok arkamda ve beni destekliyor. Günde yaklaşık 6 saat oyun oynuyorum. Bunun dışında rakiplerimizi analiz ediyoruz. Buna göre taktik geliştiriyoruz. Binlerce kişinin önünde bir yarışmada olacağız ve bilmediğimiz bir ülkede olacak bunun için heyecanlıyız. Kişisel olarak düşüncem ilk 3’e girebilmeyi hedefliyoruz. Tabii ki hayalimiz birinci olmak” dedi.

“Ailem oyun oynamamı destekliyor”

Ailesinin oyun oynamasını desteklediğini belirten Esporcu Emre Sarı, “Oyun oynamamı ailem destekledi. Bu destekle beraber bende daha fazla üstüne düştüm ve profesyonel olarak oyuncu oldum. Bu kadar ciddi olduğunu başta anlamamışlardı fakat şampiyon olduğumuzu ve Jakarta’ya gideceğimizi öğrenince bu işin ne kadar ciddi olduğunu anladılar. Babamı Jakarta’ya gitmek için ikna etmem zor oldu ama başardım. Öğlenleri okuluma gidiyorum,

akşam eve gelince antrenmanlara başlıyordum, geceye kadar süren bir çalışma yapıyordum. Endonezya’nın başkentine gidiyoruz, orada harika bir atmosfer olacak. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Hedefimiz tabii ki birincilik olacak” şeklinde konuştu.

“Asya takımlarını çok iyi analiz ettik”

2 aydır Asya takımlarını analiz ettiklerini belirten Esporcu Mehmet İbrahim İlgün, “Profesyonel şekilde oyun oynamaya başladıktan sonra çevremdeki insanların bana tavırları değişti. Beni destekleyen bir tavır aldılar. Ailem başta çok şaşırdı hatta bana inanmadılar. Jakarta’ya gideceğime bir türlü inandıramadım. Ama şu an en büyük destekçim ailem. 2 aylık bir süreçte Asya takımlarını analiz ettik, buna göre hazırlandık. Dünya Şampiyonası’nda umarım birinci oluruz, bunun için çok çalıştık” ifadelerini kullandı.