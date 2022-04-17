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Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş

Gaziantep Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yıllık çalışmanın sonucunda bulduğu formülle atık plastik PVC’den sıfır ham madde üretti. Türk ekonomisine milyonlarca liralık katkı yapacak buluşa imza atan Doç. Dr. Yılmaz, “Ciddi miktarda plastiği geri kazanarak ithalatı azaltabiliriz. Bunun ekonomiye de ciddi katkısı olacak” dedi.

Bilim ve Teknoloji 17.04.2022, 12:17
Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş

Gaziantep Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yıllık çalışmanın sonucunda bulduğu formülle atık plastik PVC’den sıfır ham madde üretti. Türk ekonomisine milyonlarca liralık katkı yapacak buluşa imza atan Doç. Dr. Yılmaz, “Ciddi miktarda plastiği geri kazanarak ithalatı azaltabiliriz. Bunun ekonomiye de ciddi katkısı olacak” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Kimya Teknolojisi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, Ayakkabı Test Laboratuvarı’nda yaptığı çalışmalar esnasında önemli bir buluşa imza attı. Doç. Dr. Yılmaz, endüstride çok sayıda alanda kullanılan ve Türkiye’nin her yıl binlerce ton ithal ettiği polivinil lorür’ün (PVC) atığının tekrardan kazanılarak kullanılabileceğini fark etti. Atık haline gelen PVC’nin geri kazanımı için 2019 yılında

çalışmalara başlayan Doç. Dr. Yılmaz, 3 yılın sonunda atık PVC’yi sıfır hammadde haline getirecek formülü buldu.

Ekonomiye milyonlarca liralık katkı yapacak

Türk ekonomisine milyonlarca liralık katkı yapacak çalışmaya imza atan Doç. Dr. Yılmaz’ın bu buluşu sayesinde atık plastiğin geri kazanılmasıyla ithalatın büyük oranda önüne geçilecek. Atık plastiğin geri kazanımını sağlayarak hem ekonomiye hem de çevreye ciddi katkı sunacak keşfini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, “Eğer bu projede hedeflenen sonuçlara ulaşabilirsek ciddi miktarda polimeri geri kazanacağız. Ekonomiye de ciddi katkısı olacak” dedi.

Atık plastikten sıfır ham madde elde etti

Plastiklerin çevreye çok ciddi zararları olduğunu ve çevrede kaybolma sürelerinin çok uzun olduğunu vurgulayan Yılmaz, plastiklerin geri dönüşümünün mümkün olduğunu ancak kendisinin geri kazanım üzerine odaklandığını söyledi. Geri dönüşümde atık plastiklerden ikinci kalite hammadde elde edildiğine dikkat çeken Yılmaz, “Geri kazanımda ise yine atık plastikler toplanıyor. Bazı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçtikten sonra içerisindeki plastik yani orijinal polimer geri kazanılır. Aynı veya başka bir sektöre sıfır hammadde olarak verilir. Aradaki fark budur. Türkiye’de bu denli bir geri kazanım henüz yok. Dünyada ise literatürde kısıtlı çalışmalar var. Plastiğin geri dönüşümü var fakat bizim çalışmamız olan geri kazanım açısından henüz bir örnek yok” ifadelerine yer verdi.

“PVC’nin ton fiyatı şu an 2 bin 600 ile 3 bin dolar arasında”

Formülü Ayakkabı Test Laboratuvarı’nda teste gelen ayakkabılar üzerinde analizler yaptığı sırada bulduğunu aktaran Yılmaz, “Uygun çözücü ile çözünen polimerin başka bir çözücü eklendikten sonra çöktüğünü fark ettim. Bu çözücülerin neler olabileceği, daha iyi nasıl çökeltebileceğimizi araştırdım. Buradan ‘Polimeri daha fazla nasıl kazanabiliriz’ şeklinde araştırmalar yaptım. Uzun çalışmalar sonucunda bir noktaya vardım. Baktık ki gerçekten yaptığımız işlemlerde orijinal polimer atıktan geri ayrışabiliyor. Bunlar üzerinde araştırma yaparken yüzde 95 ile 97 oranında sıfır polimerin geri kazanılabileceğini keşfettik. PVC endüstride çok sayıda alanda kullanılıyor. Özellikle kapı pencere, dış kaplama sistemlerinde, oyuncaklarda, atık su borularında, kablo kaplamalarında, ayakkabılarda, suni deri imalatında ve ayakkabı tabanında PVC kullanılıyor. Birçok kullanım alanı var. Bu alanda üretim yapan her firma bu polimeri ithal etmek zorunda. Şuanda polimerin tonunun güncel fiyatı ise 2 bin 600 ile 3 bin dolar arasındadır. Ve her yıl ülkemiz binlerce ton polimer ithal ediyor” diye konuştu.

“Atık plastik geri kazanılarak ithalat azaltılabilir”

İthalatı yüzde yüz kesmenin mümkün olmadığını ancak atık PVC’yi geri kazarak ithalatın büyük oranda azaltılabileceğinin altını çizen Yılmaz, “Hedeflenen sonuçlara ulaşabilirsek ciddi miktarda polimeri geri kazanacağız. Ekonomiye de ciddi katkısı olacak. Onunla birlikte istihdamda oluşturacak. Bununla birlikte çevrenin korunmasına da katkı sunacak. Daha da ileri aşamada Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri arasında yer alan kaynakların verimli kullanılması hedefine de uyumlu hale gelmiş olacak. Bu aşamadan sonraki hedefim üniversitemizde polimer geri kazanım AR-GE merkezi kurmak, Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla PVC ile birlikte diğer termo plastiklerin geri kazanımı üzerine araştırmalar yapmak. Bu projemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının destekleriyle daha da ilerletmek istiyorum” diye konuştu.

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