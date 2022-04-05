Türk baklavası Free Fire ödül listesinde

Battle Royale oyunu Free Fire, Ramazan ayıyla birlikte Türkiye’deki oyun severlere bir sürpriz yaparak Türk baklavasını oyuna ödül olarak dahil etti ve 1 ton gerçek baklavayı da oyunculara dağıtmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından oyunculara sahip olan Free Fire oyununun Türkiye ekibi, gelen Ramazan dönemi odağında 2 Nisan’da başlayan oyun içi etkinliğe baklava puanı/ödülü unsurunu ekledi. Yapılan açıklamada göre, bu anlamlı proje kapsamında oyuncular, oyun içerisinde topladıkları baklava puanları ile yine oyun-içi bir panel üzerinden baklava kazanmak için yarışacaklar. Ramazan ayı boyunca her hafta 200 oyuncuya 1 kilogramlık özel baklava paketleri ödül olarak iletilecek. Türkiye oyun ekosistemindeki ünlü bazı isimlerin de dahil edileceği gönderimlerle toplam 1 ton baklava dağıtılacak. Oyun ekibi ayrıca oyun-içi kostümler ve farklı öğeler de barındıran toplam değeri 3 milyon TL olan hediye kartlarını da Türkiye genelindeki oyun severlere gönderecek.

Oyun, Ramazan projesini özel bir video ile duyurmayı da ihmal etmiyor. Türk Baklavası ödüllü oyun odağında oyunculara dağıtılacak baklava kutularının gerçek hayattaki örnek bir dağıtımı keyifli bir kurguyla izleyicilere aktarılıyor.