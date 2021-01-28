Tulpar yayında

Bursa Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen sesli ve görüntülü arama yapılabilen ve anlık mesajlaşma uygulaması ’Tulpar’ android cihazlar için Play Store’de yayınlanmaya başladı.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir, Bursa Ülkü Ocakları olarak içeriğinde ’mesajlaşma, fotoğraf, video paylaşımı, veri aktarımı ile sesli ve görüntülü arama’ bulunan hiçbir güvenlik zafiyeti olmayan, mesajlaşma uygulamasının yayınlandığını duyurdu. Özdemir, ’Tulpar’ uygulamasının Android cihazlar için hazır ve ücretsiz olarak Play Store’de indirilmeye hazır olduğunu, iPhone kullanıcıları için ise iOS sürümünün yakın zamanda App Store’de yer alacağını belirtti.