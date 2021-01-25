banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Koşarken donup kaldılar! -51 dereceye varan soğuk bu görüntülere yol açtı
Koşarken donup kaldılar! -51 dereceye varan soğuk bu görüntülere yol açtı
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!

Tüketiciler, istemediği mesajları İYS’den engelleyecek

Vatandaşları çıldırma noktasına getiren istenmeyen sms, e-mail, telefon araması gibi iletilerde sona yaklaşılıyor.

Bilim ve Teknoloji 25.01.2021, 15:17
3
Tüketiciler, istemediği mesajları İYS’den engelleyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS) portalı, Ocak 2021 tarihinden itibaren tüketicilerin de kullanımına açıldı. Tüketiciler, istemedikleri ticari iletileri, İYS portalına giderek, engellemeye başladılar.

vatandas.iys.org.tr adresinden, ilgili cep telefonu ve mail adresini yazan tüketiciler, karşılarına çıkan ekranda, hangi firma/kurumların kendisine ticari mesajlar gönderdiğini anında görüyorlar. Eğer, ticari mesajları almayı istemedikleri bir marka/kurum var ise, ekranda “onay” butonunu, “reddetme” butonuna çevirerek, tek tıkla ileti gönderilmesini engelliyorlar.

16 Şubat ve 16 Temmuz’a dikkat, bu tarihlerin öncesinde sisteme girerek kontrol edilmelidir

Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya aldığı ve yönetimi TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından gerçekleştirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS) projesi ile, geçmişte vatandaşları/ tüketicileri bunaltarak rahatsızlık veren tüm ticari mesajların önüne geçilmesi hedefleniyor. vatandas.iys.org.tr web adresine giren tüketiciler, kendilerine ileti gönderen kurum/markaları tek bir ekranda görerek, “onaylama” veya “reddetme” haklarını kullanıyorlar. Sistemin kullanılması noktasında, hizmet sağlayıcıların (gerçek veya tüzel kişiler / firmalar), sahip oldukları ticari elektronik (telefon numarası, faks, e-posta adresi gibi) datalarını, İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye aktarmaları zorunludur. Hizmet sağlayıcıların ellerindeki dataları sisteme yükleme süreleri, 150 bin adedin üzerinde data onayı bulunanlar için 31 Aralık 2020 oldu ve 150 bin / altında data onayı bulunanlar için 31 Mayıs 2021’e kadar uzatılmıştı. Yoğunluğa kalmadan hemen uyumİYS üzerinden izinlerinizi hızlıca yükleyebilirsiniz.

Bu noktada; 150 bin adedin üzerinde ticari ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar, ellerindeki dataları 31 Aralık 2020 tarihine kadar sisteme eklediler ve tüketiciler 15 Şubat 2021 tarihine kadar sistemi kontrol ederek, onaylama veya reddetme haklarını kullanacaktır.

150 bin adet ve altında ticari ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar ise, ellerindeki dataları 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yükleyecektir ve tüketiciler bu onaylar için de 1 Haziran- 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında sistemi kontrol ederek, onaylama veya reddetme haklarını kullanmalıdırlar.

Eğer bu tarihler arasında tüketiciler/ vatandaşlar, İYS sistemine girerek reddetme haklarını kullanmaz ise, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan datalar onaylı sayılacaktır. Ancak tükeciler, istedikleri zaman, iys.org.tr web adresi üzerinden kendilerine gönderilen ticari iletilere ilişkin tercihlerini (onaylama veya reddetme) değiştirme hakkına sahiptirler.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir? İYS iş ortağının faydası nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüketicilere / vatandaşlara gönderilecek olan (sms, e-mail, sesli arama gibi) tüm ticari ileti izinleri, reddedilmesi ve şikayetlerinin yönetileceği ulusal bir web tabanlı portaldır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun ve mevzuat kapsamında, hizmet sağlayıcılar (gerçek veya tüzel kişiler) artık ticari iletilerini İYS sistemi üzerinden göndereceklerdir. Gerçek veya tüzel kişilerden oluşan hizmet sağlayıcılar (firma/kurumlar), ellerindeki dataları kendileri İYS sistemine ekleyecekleri gibi, süreci hızlıca ve daha etkin yönetme noktasında, Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri İYS’nin iş ortağı Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’den hizmet alabilirler. 25’nci yılında 40 binin üzerindeki yerel ve global müşterisinin dijital dönüşümüne rehberlik eden İYS’nin iş ortağı Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde; İleti Yönetim Sistemi (uyumİYS)’nin yanı sıra, Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, AHTAPOT dahil 30’u aşkın yazılım ürünü yer almaktadır. 

Yorumlar (0)
banner422
11°
şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13