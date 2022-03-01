TÜGİAD’dan üyelerine metaverse şov

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) genel kurul toplantısının ardından farklı sektörlerden bir araya gelen üyelerine metaverse şov yaptı. İş adamları ve iş kadınları sanal gerçeklik gözlüğünü takarak açık havada bir AVM’ye deniz kenarında bir mağazaya giderek bu teknolojiyi deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, deneyimden oldukça memnun kaldıklarını, güzel bir his olduğunu söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) İstanbul Kalamış’taki bir otelde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı illerinden birçok sektörden bir araya gelen genç iş adamları ve iş kadınları toplantının ardından metaverse şov etkinliğine katılarak bu teknolojiyi deneyimledi. Şov sırasında katılımcılara metaversenin başta tekstil olmak üzere eğlence, konut sektörleri gibi birçok alanda uyarlaması gösterildi. Bu etkinlikte üyelerin metaverse dünyasıyla tanışması ve kendi sektörlerine taşıması amaçlandı. İş insanları VR gözlüklerle sanal gerçeklik showroomlarına girerek oradaki ürünleri hissetme ve inceleme imkanı buldu.

“Üyelerimiz metaverse dünyasına adım attı”

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bugün üyelerimiz metaverse dünyasına adım attı. Uzun zamandır gündemimizde olan ama henüz herkesin deneyimleyemediği sektörün de olmasa olmazı olanı metaverse dünyasını her birlikte deneyimledik. Giyim sektörünün yıllık enerji maliyeti 3 milyar Euro bizler 100 numune üretiyoruz bunun 3 ya da 5 tanesi kabul görüyor, geri kalan çöpe atılıyordu. Dolayısıyla enerji tasarrufu, işçilik, lojistik anlamında hem yeşil dönüşüme uygun hem de çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bütün sektörler için aslında yeşil mutabakatın imzalanmasıyla dijitalleşme ciddi önem kazandı. Önce bir kulübe ardından da AVM’ye gittim. Tekstil sektöründe sanal fuarlar için çalıştığımız için önceden bu teknolojiyi deneyimlemiştim. Ama teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki o zaman VR gözlükleri takıp gittiğim ortamla şu anki his, ortam çok farklı. Genç nüfusu fazla bir ülkeyiz dijitali çok iyi kullanabilirsek, yerli, milli üretebilirsek diğer ülkelere nazaran hızla öne geçeceğiz. Özellikle gençlerin ve kadın girişimcilerin dijitalle ilgilenip, metaverse dünyasına adım atmalarını diliyorum” dedi.

Parseker: “Kıyafetlere dokundum, keyifli bir deneyimdi “

Güzel bir deneyim olduğunu aktaran TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker ise “Bizim için önemli çünkü dünyanın geleceği burada. Genç iş insanları olarak bu teknolojiye önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin yarınları için bu teknolojileri özümseyip yatırıma çevirmemiz lazım. Az önce sanal ortamda açık hava bir AVM’de mağazaları gezdim. Alışveriş yaptım, kıyafetlere dokundum. Kumaşların renklerini, desenlerini gördüm, değiştirdim. Metaverse teknolojisinin bütün sektörlere uyarlanabileceğini düşünüyorum. Güzel bir deneyimdi, keyifliydi. İnsanı olduğu yerden kopartıyor, orada olduğunuz hissini veriyor” diye konuştu.

Zengin: “Metaverse eğitim sektöründe tamamlayıcı olabilir”

Bireyselleşmenin öne çıktığın belirten TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de “Pandemiyle eğitim dijitalleşmeyle çok yoğun şekilde buluştu. Uzaktan eğitim kavramında normal bir süreçte 10 yılda yaşayacağımız gelişmeleri 2 yılda atlattık. Üstüne katarak bugüne geldik. Öğrenci ve öğretmenler buna uyum sağladı. Hatta kendini sınıfa ait hissetmediği yalnız kaldığında daha iyi çalıştığını söyleyen öğrenciler de var. Metaverse eğitimle buluşursa eğitimin öğretim kısmının bir tamamlayıcısı haline gelebilir. Belki ana unsur olamaz ama ciddi bir tamamlayıcı unsur olabilir. Benim için de ilginç bir deneyimdi, kendi dünyanızı yaratabilirsiniz. İyice bireyselleşmeye doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.