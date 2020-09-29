Arçelik’in TÜBİTAK ile 2018 yılından beri sürdürdüğü Donanım Odaklı Girişim Hızlandırma Programı "BİGG Arçelik Garage" kapsamında başarılı olan 8 girişimci, 1.6 milyon TL hibe kazandı. Girişimciler, TÜBİTAK’tan sağladıkları hibelerle kendi şirketlerini kurarak, birbirinden yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirme imkânına kavuşacak.

Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge ve prototipleme merkezi Garage ile TÜBİTAK’ın “Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı”nın hayata geçirdiği “BİGG Arçelik Garage” programı, girişimcilere hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. “BİGG Arçelik Garage” programında başarılı olan 8 girişimci, TÜBİTAK’tan 1.6 milyon TL hibe kazandı.

Program kapsamında Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage’ın altyapısını kullanan girişimciler, ürettikleri prototipleri ve teknolojileri test etme imkânı buluyor. Girişimciler ayrıca Arçelik uzmanlarından mentorluk desteği, temel girişimcilik eğitimi ve program partnerlerinden iş modeli mentorluğu de alabiliyor.

Akıllı ipek böceği kovanı da var, mobilya sektörüne yönelik artırılmış gerçeklik uygulaması da…

Yeni girişimlere teknik ve sektörel bilgi ile prototipleme desteği sunan donanım odaklı programda, başarılı olarak hibe kazanma girişimciler ve projeler ise şöyle;

Abdülkadir Emre Kesici: Koza üretimini 6 katına çıkaran akıllı ipek böceği kovanları

Abdülkadir Taş: Fotoelektrik sensörlü otonom drone ile paket taşıma sistemi

Engin Ülker: Ambalaj atıklarını yapay zekâ destekli ayrıştırma ve değerlendirme makinası Furkan Bayram: Mobilya sektörüne yönelik artırılmış gerçeklik uygulaması

Sebahattin Ünlü: Otonom odyometre cihazı

Berkay Koçak: Yapay zekadan faydalanarak tüm tarım alanı yerine tekil bitki bazında müdahale imkanı sağlayan akıllı ilaçlama sistemi

Şevval Çimyapan: Yüksek maliyetli deneylerin, cihazların simülasyon eğitim kitlerinin oluşturulması için artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR/VR) teknolojileri ile yüksek doğrulukta optimize deney protokolleri

Betül Gedik: Elektrospin yöntemiyle polikaprolakton esaslı terapotik ajan taşıyıcı membran

Girişimciler, aldıkları hibeler ile kendi şirketlerini kurarak yaratıcı fikirlerini hayata geçirecek.

Arçelik, 2018 yılından bu yana TÜBİTAK’ın teknogirişimciliği yaygınlaştırmak için kurguladığı hibe destek programı BİGG’in uygulayıcıları arasında yer alan ilk ve tek sanayi kuruluşu konumunda. Arçelik, BiGG Garage programı kapsamında, yeni dönemde Koç Üniversitesi ve ODTÜ iş birliği ile güçlü bir konsorsiyum kurarak daha fazla girişimciye destek olmayı hedefliyor.