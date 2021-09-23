TÜBİTAK Bilim Şenlikleri başladı

TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenen 53 projeden biri ve projesi destek alan tek imam hatip lisesi olan Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ‘TÜBİTAK 4007 Bilimi Seviyorum Geleceğe Yürüyorum’ projesi kapsamında

Bilim Şenliği düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Bilimi Seviyorum Geleceğe Yürüyorum’ projesi, Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. 25 Eylül’e kadar devam edecek olan Bilim Şenliği’nde 52 etkinlik, bilim şovları, bilim hazinesi atölyeleri, bak-izle istasyonu, bilim oyunları, sergi ve seminerler düzenlenecek. Etkinlikler Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre’de ilk, orta ve lise öğrencileri ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşecek. Bilim Şenliği’ne toplamda 3 bin katılımcı beklenirken, Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin projesine Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Bağcılık Araştırma Merkezi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de destek veriyor.

Şenliğin açılışı öncesi yarışmalarda dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Kurdele kesimi sonrası açılışı yapılan Bilim Şenliği’ni katılımcılar birlikte gezdi. İldeki farklı okulların branş öğretmenleri tarafından katılımcılara bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimi anlatan deneylerin yer aldığı bir gösteri sunuldu.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, “Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaşması adına başvuru yaptığımız TÜBİTAK 4007 Bilimi Seviyorum Geleceğe Yürüyorum adli projemiz, TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 53 projeden biridir. Ayrıca destek almaya hak kazanan tek imam hatip lisesi okuludur” dedi.

"Bilimsel süreci topluma kazandırma hedefindeyiz"

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni ve proje yürütücüsü Okşan Efe ise, “2020 yılında desteklenmeye karar verilen 52 projeden biri olan ‘Bilimi Seviyorum Geleceğe Yürüyorum’ adlı projemizin açılışını yapıyoruz. Projemiz, bilim, teknoloji ve teknik arasındaki ilişkileri toplumla bütünleştirip etkinlikler yoluyla öğrencilere ve çevreye faydalı bir şekilde bilimsel süreci topluma kazandırma hedefindeyiz. Projemizde 52 etkinlik var, 23 atölye var. Bilim şovları, bilim atölyeleri, bilim şovlarının yanı sıra çeşitli yarışmalar da olacak” diye konuştu.

Yapılan bilim şov gösterisinde öğrencilerin ilgisinin de yoğun olduğu görüldü. Bilim Şenliği’nin açılışına Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, proje yürütücüsü Okşan Efe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.