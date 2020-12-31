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TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programına ilaç sektöründen destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Nobel İlaç firması ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir protokole imza attı. Yöneticiliğini, BUÜ’den Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şehime G. Temel ve Nobel İlaç Sanayisi A.Ş.’den Biyoteknoloji Proje ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr. Hasan Zeytin’in yapacağı projeyle, sağlık sektöründe ilk kez bir ilaç firmasıyla Sanayi Doktora Programı işbirliği kurulmuş oldu.

Bilim ve Teknoloji 31.12.2020, 11:44
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TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programına ilaç sektöründen destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Nobel İlaç firması ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir protokole imza attı. Yöneticiliğini, BUÜ’den Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şehime G. Temel ve Nobel İlaç Sanayisi A.Ş.’den Biyoteknoloji Proje ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr. Hasan Zeytin’in yapacağı projeyle, sağlık sektöründe ilk kez bir ilaç firmasıyla Sanayi Doktora Programı işbirliği kurulmuş oldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilaç sektöründe Türkiye’nin dünya markalarını ortaya çıkaran, % 100 yerli sermayeli, 50 ülkeye hammadde ve bitmiş ürün ihraç eden, biyoteknolojiyi ve biyoteknolojik ürünlerini stratejik önceliğine koyan Nobel İlaç firmasıyla sağlık alanında yenilikçi tedaviler üzerine TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora protokolü imzaladıklarını açıkladı.

Türkiye’nin kritik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacının üniversite-sanayi iş birliği ile sağlanacağını ümit ettiklerini ve gerçekleşmesi için de büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Şehrimizin otomotiv, tekstil, makine gibi sektörlerinden en güçlü sanayi kuruluşları ile bu program çerçevesinde protokoller imzaladık. Projeleri 50’den fazla bursiyerin katılımıyla başarıyla sürdürmekteyiz. Bu son çağrıda dikkatimizi ve özenimizi farklı sektörlere de çevirdik. Bunun en güzel ve önemli sonuçlarını son dönemde sağlık sektörüne yönelik anlaşmalar ile almaya başladık. Ülkemizin sağlık hizmeti alanındaki hizmet üstünlüğünün sürdürülmesinin önündeki en büyük tehlike sağlık ekipmanları, cihazları ve biyoteknoloji alanlarındaki teknolojilerde dışa bağımlılığımızdır. Pandemi dönemi tüm dünyaya gösterdi ki ülkelerin savunma sanayilerinin güçlü olması kadar sağlık alt yapısı ve teknolojisinin de çok güçlü olması gerekmektedir. Bugün bu protokol sayesinde disiplinler arası bir anabilim dalı olan Translasyonel Tıp Anabilim Dalı içerisinde tıp fakültesi ve mühendislik fakültesinden öğretim üyeleri ile belirlenmiş hedeflere yönelik doktora tezlerinin yürütülmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce kurdukları Sağlık-Mühendislik çalışma grubunun yürüttüğü faaliyetlerin ilk somut çıktılarını almış olmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizen Kılavuz; “Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Bursa Uludağ Üniversitesi, daha iyisini yapmak için inanmış, bilgili ve deneyimli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Atılan ilk adımın sanayimiz ve üniversitemiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yürüteceğimiz 2224 Sanayi Doktora Programı kapsamındaki projelerde sadece Bursa Uludağ Üniversitesi lisans/lisansüstü mezunu doktora adaylarına değil tüm üniversitelerimizden mezun iyi doktora öğrenci adaylarına ihtiyaç duyduğumuzu da ifade etmek isterim” dedi.

Tıp Fakültesi sanayici ile iş birliğine odaklandı

Protokolle ilgili konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, tıp biliminin her türlü mühendislik ve kimya teknolojisini kullandığına işaret etti. Protokol ile Tıp Fakültesinin klinik araştırmalardaki yeni politikası olan ürün geliştirme ve uygulamaya sokma fikirlerini devam ettirme imkânı yakalayacaklarının altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Bu anlamda Nobel İlaç firmasına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu protokol ile yenilikçi ilaçlar konusunda ses getiren buluşlar ve gelişmeler yaşanacaktır” dedi.

Nobel İlaç Biyoteknoloji Proje ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr. Hasan Zeytin ise üniversitelerde yapılan çalışmaların sanayide ürüne dönüşmesinin çok önemli olduğuna işaret etti. Dr. Hasan Zeytin, doktora programlarının bitiminden sonra mezunlara 3 sene istihdam sağlayan proje ile sanayiinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının bir nebze de olsa giderilmiş olacağından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla sağlık-sanayi kapsamında TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda ortak proje yürütmek üzere üç önemli firma ile protokole imza atıldı. Yeni sürecin sağlık alanında bulunan çok sayıda firma ile devam etmesi bekleniyor. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında 3 doktora öğrencisi burs alarak sanayinin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş projelerde doktoralarını tamamlarken, mezuniyet sonrası 3 doktora öğrencisi için de istihdam olanağı ve desteği sunulacak.
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